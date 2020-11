Actele unui pacient mort de COVID-19, pierdute în spital. Unde au fost găsite

Constantin Popescu, de 67 de ani, din localitatea Scoarţa, a fost internat în spital cu o răceală puternică. La scurt timp, în urma analizelor de laborator, s-a constat că are COVID-19. Starea pacientului s-a degradat şi în urmă cu aproximativ o săptămână a decedat.

Rudele au venit la spital pentru a ridica trupul neînsufleţit, dar nu au putut pentru că nu s-au găsit documentele de identitate ale pacientului. O zi întreagă a încercat familia să găsească actele, pentru a putea organiza înmormântarea şi toate obiceiurile creştineşti.

„La Pasarelă, am cerut să se procedeze la eliberarea documentelor de înhumare. Am aşteptat foarte mult timp şi până la urmă a venit o asistentă. Ne-a adus telefonul mobil. Ne-a spus că nu se găsea actul de identitate şi cardul.

A sunat o doctoriţă peste tot unde ruda noastră a parcurs traseul şi toată lumea a spus că nu au fost găsit documente. Doamna Crăciun, de la UPU, a confirmat că a plecat cu documentele în mână.

Ne-am gândit să căutăm după haine că acolo poate avea şi documentele. La Neurologie, unde a ajuns, ne-a spus că că nu a venit cu haine. Am sunat apoi la Spitalul 700, la ATI Tampon, şi ne-a spus că nu avea haine. Am sunat şi la Primiri Urgenţe. S-a căutat acolo. Am vorbit cu cineva şi a căutat, dar a găsit hainele. Nu puteam să-l luăm din spital fără documente şi mai ales că era nevoie pentru înhumare. Noi vorbiserăm cu o firmă de pompe funerare, cu pachetele, pentru înmormântare. Se înlănţuiau toate“, povestit Daniela Golumbeanu, verişoara pacientului decedat.

Coşmarul a continuat pentru familia greu încercată: „Am sunat, apoi, la Camera de Gardă şi i-am rugat să caute hainele, dar ni s-a spus că nu sunt acolo. Le-am rugat să ne dea numărul domnului Vienescu (n.r.-managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă), dar ne-a închis telefonul în nas.

Am sunat la ATI tampon şi i-am rugat să le caute. I s-au găsit doar ochelarii. Apoi ni s-a transmis că probabil că cineva le-a dus la Primiri. Ni s-a spus de la ATI că mai caută hainele şi că ne sună. Am fost şi la Ambulanţă şi am discutat, dar nu s-au găsit documentele. De la ora 9 la 5 seara am căutat după haine şi documente“, a mai precizat Daniela Golumbeanu.

Documentele şi hainele au fost găsite abia seara

Toată ziua au fost căutate documentele pacientelui dece, dar fără un rezultat. Abia seara, familia a fost anunţată că documentele şi hainele au fost găsite. „Am primit un telefon de la spital şi mi s-a spus că s-au găsit documentele. Am plecat la verişoara mea acasă, care vorbea la telefon. I s-a spus că s-au găsit actele la ATI tampon. I s-a spus să vină dimineaţa să le ridice şi să mergem la Anatomopatologie“.

Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţe, a precizat că a apărut o disfuncţionalitate la compartimentul ATI tampon, unde sunt aduşi bolnavii în stare mai gravă care prezintă suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2.

