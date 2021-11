60 de absolvenţi de învăţământ dual, angajaţi de CEO

Aceştia vor lucra în cadrul carierelor miniere din zonele Motru şi Jilţ, dar şi la termocentralele Rovinari, Turceni şi Işalniţa.

„CE Oltenia manifesta o preocupare permanentă privind asigurarea de resurse umane, astfel ca 2021-2022 este al patrulea an scolar consecutiv in care compania susţine calificarea elevilor în meserii specifice activităţilor de producere a energiei electrice şi de extracţie a lignitului, prin învăţământul profesional dual.

Incepand cu 1 noiembrie 2021, CE Oltenia a angajat 60 de absolventi ai invatamantului dual, in urma verificarii aptitudinilor lor profesionale. Noii angajati ocupa locuri de munca in cadrul UMC Motru, UMC Jilt, SE Rovinari, SE Turceni si SE Isalnita, corespunzator calificarilor obtinute (sudor; lacatus mecanic intretinere si reparatii miniere; electrician supraveghere transportoare cu banda; electrician intretinere si reparatii; electrician protectii relee, automatizari si masuratori electrice; electrician echipamente electrice si energetice).

In prezent, CE Oltenia sustine un numar de 242 elevi in clase de invatamant dual, pentru care asigura pregatirea practica in sucursale si subunitati in conformitate cu standardele de pregatire profesionala in vigoare, echipamentul de protectie si burse profesionale la nivelul celor acordate din fonduri publice, precum si premii pentru cei mai performanti dintre acestia. De asemenea, absolventii au posibilitatea de a fi angajati in cadrul companiei.

Invatamantul dual se dovedeste a fi un parteneriat activ intre furnizorii de educatie / formare profesionala si mediul economic, in conditii reciproc avantajoase“, se arată într-un comunicat al companiei.