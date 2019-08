VIDEO Câţi bani ar fi furat hoţii din casa pe care au incendiat-o pentru a li se şterge urmele

Bărbatul susţine că hoţii i-au furat 60.000 de lei, bani pe care îi avea puşi deoparte pentru construcţia unei case.

Familia de agricultori plecase dis-de-dimineaţă la muncile câmpului. La un moment dat, amintindu-şi că a uitat ceva, băiatul s-a întors. A avut un şoc atunci când a văzut că iese fum din casă, iar ferestrele sunt larg deschise.

„După ce m-am întors am comstatat că un geam era deschis, la fel şi o uşă. Ieşea fum. Iniţial nu am putut să intru. Am avut o cişmea la îndemână şi am încercat să sting incendiul. Erau răvăşite toate hainele, şifonierele erau răsturnate”, spune el.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Dâmboviţa, un bărbat din Poiana a sunat, joi, la 112 şi a anunţat că locuinţa sa este cuprinsă de flăcări. Verficările au scos la iveală faptul că focul a fost pus intenţionat de hoţi.

În prezent, poliţiştii fac cercetări pentru identificarea şi găsirea autorilor. Pompierii nu au niciun dubiu în privinţa producerii incendiului.

„În urma incendiului au ars obiecte de mobilier, articole textile şi aparatură electrocasnică din interirul unui dormitor. Cauza probabilă a producerii incendiului este folosirea intenţionată a sursei de aprindere penntru a genera incendiul”, spune mr. Eduard Ţelea, purtător de cuvânt al ISU Dâmboviţa.

Familia trece de la un necaz la altul. În urmă cu doi ani a pierdut un copil, iar mormântul le-a fost profanat de hoţii care au furat un lănţişor de aur şi alte bunuri din coşciug.

