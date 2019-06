Un bărbat şi-a ucis tatăl, care fusese arestat pentru omor în trecut. Reacţia criminalului: „A fost un mic incident“

Cei doi s-au certat foarte rău, iar fiul a pus mâna pe cuţit şi i-a luat viaţa. Motivul scandalului ar fi fost vânzarea unei case. Tatăl său avea 68 de ani.

Rudele spun că cei doi se certau mereu, iar de data aceasta motivul scandalului a fost vânzarea unei case.

„Băiatul a vrut de multe ori să îl omoare cu cuţite, cu topoare. Vai de noi. I se punea capsa foarte repede de la alcool. Dacă apuca să bea puţin era jale. Uite aşa mi-a omorât băiatul”, spune bunica autorului.

„Mereu am avut probleme cu băiatul şi când era soţul meu arestat. Eram singură cu el şi tot aşa se purta. A mai ameninţat că îl omoară pe el sau că se spânzură el. Eu am chemat mereu Poliţia şi îi dădeau doar amendă”, spune Maria Mihalache, mama autorului.

Autorul a recunoscut totul în faţa poliţiştilor, dar spune că nu a vrut să îl omoare.

„A fost un mic incident. Nu comentez. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu am vrut să îl omor, a fost o greşeală. Nu am dat cu niciun cuţit”, a spus autorul.





De cealaltă parte, vecinii spun că scandalurile se ţineau lanţ pe strada lor şi nu de puţine ori s-au ales şi ei cu geamurile sparte.

„Asta e treabă veche. Ei s-au certat de când ne ştim pe aici. Se certau de la băutură. Tatăl nu bea. Dar el muncea o lună, două şi apoi banii îi făcea praf. A fost scandal aici mereu. Se certa cu toată lumea din cauza băuturii. din acelaşi motiv a mai fost reţinut de poliţie, dar după 24 de ore a venit acasă”, spune vecinii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: