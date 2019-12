Tinerii NEETs învaţă despre importanţa comunicării în echipă

În acest sens, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ şi ai societăţii civile din întreaga Europă şi-au unit forţele şi încearcă să găsească soluţii pentru a reduce fenomenul NEET. Aşa a luat naştere şi proiectul ”Not in Education, Employment or Training – a challenge for Europe” finanţat prin programul Erasmus+.

„Iniţiativa este un parteneriat strategic în cadrul Acţiunii Cheie 2 (KA2) a programului menţionat şi este coordonat de către County Council of the City and County of Cardiff din Marea Britanie. El reuneşte instituţii de învăţământ şi organizaţii implicate în lucrul cu tinerii din România, Finlanda, Suedia şi Marea Britanie. La nivelul judeţului Dâmboviţa proiectul este coordonat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean”, se arată într-un comunicat al Europe Direct Târgovişte.

Asociaţia ”Tineri pentru Europa de Mâine” este unul dintre partenerii români ai proiectului. Pentru a promova importanţa comunicării şi a lucrului în echipă, organizaţia va susţine în data de 06 decembrie 2019 o activitate dedicată tinerilor din grupul ţintă al proiectului menţionat.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari şi se va desfăşura în data de 6 decembrie, la ora 12:00 în cadrul instituţiei de învăţământ menţionate.

Îndrumaţi de către echipa Asociaţiei ”Tineri pentru Europa de Mâine”, tinerii participanţi vor învăţa despre modul în care comunicarea poate contribui la îmbunătăţirea relaţiilor de la locul de muncă. Ulterior, vor descoperi cum îşi pot folosi calităţile pentru a obţine cele mai bune rezultate profesionale.