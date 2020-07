Scandal la Spitalul Găeşti, în prima zi în care unitatea a început să trateze strict bolnavi de COVID

De serviciile Spitalului din Găeşti beneficiază aproximativ 100.000 de oameni.

Autorităţile locale şi managerul spitalului au luat decizia să menţină Compartimentul Primiri Urgenţe, singurul care acordă primul ajutor pentru întreaga zonă de sud a judeţului.

Timp de cel puţin o săptămână, în Găeşti nu vor fi aduşi bolnavi infectaţi cu SARS COV-2. De mâine, cei de la DSP vor veni la spital, pentru a face instruiri.

De luni, 13 iulie, Spitalul Orăşenesc din Găeşti va trata doar bolnavii de COVID-19.

„De luni, 13 iulie devine spital suport covid, 100%, şi nu mai poate îngriji decât bolnavi confirmaţi covid pozitiv. Împreună cu o echipa de specialişti din Direcţia de Sănătate Publica Dâmboviţa am încercat sa găsim soluţii parţiale, dar construcţia monobloc, unipavilionara a acestui spital nu ne permite sub nici o forma sa menţinem activitate non covid în condiţii de siguranţă absoluta pentru pacienţi şi personal. Ştim ca proximitatea cu spitalul nostru, asa cum era, va oferea un grad de siguranţă şi confort, dar nu putem face mai mult. Judeţul Dâmboviţa are din păcate un loc fruntaş în cazuistica COVID”, le-a transmis găeştenilor dr. Laurenţiu Beluşică, managerului spitalului.