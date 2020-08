Primul drive-in cinema din regiunea Sud - Muntenia funcţionează la Dâmboviţa Mall

Ecranele de proiecţie au o dimensiune de 300 de mp fiecare, ceea ce permite spectatorilor o vizionare a filmelor în cele mai bune condiţii. Proiecţiile vor avea loc în fiecare seară a săptămânii şi, cel mai important, accesul va fi gratuit.

Cei care doresc să participe trebuie doar să se înscrie online pe platforma www.dambovitamall.ro/cinema.

Pentru o experienţă inedită, vizionarea se va putea face direct din autoturism fiind disponibile 90 de locuri de parcare sau în gradenă unde vor fi puse la dispoziţie 56 de locuri cu respectarea distanţării sociale.

Spectatorii vor avea de asemenea posibilitatea de a comanda telefonic mâncare şi băuturi de la operatorii de food-court ai centrului comercial, iar livrarea se va realiza direct în zona de eveniment în condiţii de maximă igienă şi siguranţă.

Din portofoliul de filme urmează să fie difuzate în premieră naţională: Motherless Brooklyn, Just Mercy, The Way Back sau Blinded by the light.

ACCES CINEMA

Accesul în zona de eveniment drive-in se va realiza exclusiv în intervalul 20.00 - 21.00 înainte

de începerea filmului.

Proiectia filmului va incepe la ora 21.30.

Locurile se acordă în ordinea sosirii strict in baza personalului de organizare.

La intrare, vă rugăm să prezentaţi e-mail-ul de confirmare. Conform cu ultimele norme ale

autorităţilor privind evenimente drive-in fiecare persoana din maşina va fi verificată cu un

termometru fără atingere fiind lasate în incintă doar persoanele care au maximum 37,3 grade

Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces. Vă rugăm să

purtaţi masca de protecţie.

În maşini sunt acceptate maxim 3 persoane (conform legislaţie în vigoare ”ocupanţii unei

maşini fiind membri aceleiaşi familii”, măsurile de protecţie sanitară fiind stabilite prin ordin

comun al Ministrului Culturii şi al Ministrului Sănătaţii, emis în temeiul Art. 71 Alin. (2) din

legea Nr. 55/2020.

Copiii trebuie supravegheaţi pe toată durata evenimentului.

În intervalul 20.00 - 21.00 vă rugăm să vă deplasaţi către intrarea în spaţiul de cinema drive-in. Vă

rugăm să respectaţi circulaţia în spaţiul de cinema drive-in conform cu harta de acces şi cu semnele

colegilor care dirijează maşinile.

Maşina trebuie să respecte aşezarea indicată în parcare. Vizionarea se face exclusiv din

interiorul autotusimului şi nu este permisă vizionarea din exterior sau de pe autorurism.

Limita de viteză în perimetrul evenimentului este de 5 km/h. Vă rugăm circulaţi cu prudenţă!

În afara orelor de difuzare trebuie sa respectaţi regulamentul intern al parcării.

Pentru a nu deranja ceilalţi participanţi la eveniment, vă rugăm să păstraţi un volum

rezonabil al conversaţiilor atât în autoturism cat şi în tribună.

Accesul cu animale este strict interzis!

Aruncarea diverselor deşeuri în exteriorul autoturismelor este strict interzisă!

Laserele nu sunt permise!

Aruncarea obiectelor spre ecran este stric interzisă!

Căţăratul pe ecran/schela este stric interzis!

Persoanele care nu vor respecta aceaste reguli vor fi obligaţi să parasească zona de eveniment.