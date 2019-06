Părinţii tânărului găsit înjunghiat în inimă la Londra: „Nu ştim nimic. Suntem gunoaie în faţa altora. România e varză“

„România e varză. Nu mai are nicio conducere. Suntem nişte gunoaie în faţa altora. Nu am primit nicio veste din Anglia, decât că mi-a venit băiatul acasă. Pe certificat scrie că cauza decesului a fost următoarea: rană profundă prin înjunghiere provocată de un cuţit îngfipt în inimă. Nu ştiu cine putea să îi facă asta băiatului meu. Cred că o fi fost vreo greşeală. Băiatul meu nu avea cum să facă aşa ceva, să se apuce de prostii. Nu avea timp, ca în 5-6 luni să facă datorii, să zici că a fost o reglare de conturi. Nu avea duşmani. Poliţia nu spune foarte multe”, spune revoltat tatăl tânărului, Georgian Popescu.

Se pare că între Andrei şi alte persoane ar fi existat o altercaţie înainte de evenimentul dramatic , spune unchiul său, care a fost personal în Anglia să afle mai multe.

„Am aflat de la Poliţie în primele zile că s-a sinucis. După aceea am constatat că s-a întâmplat altceva, am aflat din certificatul de deces că a fost o crimă suspectă. Băiatul nu s-a sinucis. Am fost la el unde a locuit. Am aflat că s-a întâmplat ceva şi mai înainte, o altercaţie. Bănuiesc că i-a făcut rău cineva. Cazul e în anchetă. Am reuşit să obţinem bunurile sale din locuinţă. Nu cunosc pe nimeni din anturajul lor, totul a fost evacut. Nu au nicio pistă”, spune Florin Popescu, unchiul lui Andrei.