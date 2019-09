Olandezul pedofil suspectat de crimă în România s-a sinucis

Autorităţile din România au confirmat pentru Digi24 că olandezul suspectat de crimă s-a sinucis, informaţiile fiind transmise de la Poliţia olandeză.

El fusese pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru omor calificat, agresiune sexuală şi lipsire de libertate în mod ilegal prin răpire.

Ministerul olandez de Externe a transmis pentru cotidianul De Telegraaf că Ambasada Olandei din Bucureşti "a aflat din presă despre acest caz", potrivit Mediafax.

Un purtător de cuvânt al instituţiei a declarat pentru site-ul Gelderlander.nl: "Deocamdată, este vorba de un caz aflat în resortul Poliţiei române. Urmărim cazul în presă. Dacă putem oferi asistenţă, vom fi contactaţi".

Conform unor surse citate de site-ul AD.nl, anchetatorii din România au discutat deja despre acest caz cu autorităţile din Olanda. Poliţia din Olanda nu a confirmat oficial informaţia.

Presa olandeză relatează despre cazul suspectului J.V., un bărbat de 47 de ani suspectat că a omorât o fetiţă în localitatea Gura Şuţii.

„În momentul de faţă, e în lucru un dosar penal. Vă confirm că am luat legătura chiar în seara de sâmbătă spre duminică cu omologii, este cunoscut cu infracţiuni la viaţa sexuală, violenţă şi conducere sub influenţa alcoolului. Este un cazier al lui, e o chestiune a colegilor olandezi, figurează cu astfel de fapte în cazier”, a spus Vasilescu.

Bărbatul olandez care a ucis o fetiţă de 11 ani, în Dâmboviţa, este un cunoscut al Poliţiei din ţara sa. Principalul suspect al crimei din Gura Şuţii a mai fost anchetat pentru agresiuni sexuale, violenţă şi conducere sub influenţa alcoolului, a declarat şeful Poliţiei, Liviu Vasilescu, pentru Digi24 .

Mihaela-Adriana Fieraru, în vârstă de 11 ani şi 7 luni, a fost dată dispărută vineri seară, după ce nu a mai ajuns acasă de la şcoală. După două zile de căutări asidue, copila a fost găsită moartă pe un câmp din apropierea localităţii Produleşti, judeţull Dâmboviţa, cu lovituri pe corp. Principalul suspect de crimă este un olandez cunoscut ca pedofil, care a reuşit să fugă din ţară înainte să fie pus sub acuzare.

Filmul groazei de la Gura Şuţii

Alerta în legătură cu dispariţia Adrianei Fieraru, o fetiţă de 11 ani, din localitatea dâmboviţeană Gura Şuţii, s-a dat vineri, 20 septembrie, în jurul orei 19.00, când familia ei a anunţat la Poliţie că eleva nu s-a mai întors de la şcoală. Copila venea în fiecare zi pe acelaşi traseu, iar întârzirea li s-a părut părinţilor mai mult decât suspectă.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate pe unitatea la care învăţa Mihaela Adriana Fieraru, eleva a fost observată părăsind curtea şcolii alături de colegi vineri, 20 septembrie. Fata avea de parcurs un drum de jumătate de oră de mers pe jos de la şcoală până acasă, în Gura Şuţii. Mihaela ar fi trebuit să ajungă vineri, în jurul orei 17.00, iar mama ei spune că o aştepta la poartă.

Fetiţa a apărut ultima oară pe imaginile de pe camerele de supraveghere la ora 17.15, la o distanţă de 350 de metri de locuinţă. Potrivit anchetatorilor, fetiţa a fost ucisă în maximum jumătate de oră de la momentul răpirii, care a avut loc vineri, la ora 17.16 minute. Poliţia a fost sesizată la ora 19.14, atunci când, spun anchetatorii, cu certitudine, minora nu mai era în viaţă.

Tot pe camerele de supraveghere apare şi o maşină închiriată de un cetăţean olandez, devenit ulterior principalul suspect de comiterea teribilei crime din Dâmboviţa.

Poliţiştii din Dâmboviţa au căutat-o pe Adriana de vineri încontinuu prin comuna Gura Şuţii, folosind câini de urmă, drone şi un elicopter, la acţiune participând peste 200 de personae, inclusiv simpli cetăţeni.

Criminaliştii şi procurorii care anchetează cazul crimei de la Gura Şuţii au exclus de prima dată ipoteza ca fata de 11 să fi fost omorâtă de mai mulţi autori. „Totul conduce către un autor singuratic“, afirma Mihai Dincă, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, care a confirmat că printre suspecţi este şi un cetăţean străin.

Iniţial, sesizarea a fost tratată ca o dispariţie, apoi a fost înregistrat la Parchetul Judecătoriei din Găeşti un dosar de lipsire de libertate.

„Au fost foarte multe variante pe care am mers. Nu am exclus nici faptul ca fetiţa să se fi rătăcit şi să fi ajuns din greşeală pe câmpurile din zona respectivă. Am mers, de asemenea, pe toate celelalte variante, inclusiv cea a răpirii acesteia. Au fost desfăşurate activităţi în permanenţă între Parchet, Poliţie şi celelalte forţe implicate, evident cu un benefic şi îmbucurător sprijin atât din partea populaţiei, cât şi din partea unor organizaţii care au câini utilitari sau maşini 4x4“, a declarat procurorul.

Olandezul, învinuit de omor calificat, agresiune sexuală şi răpire

Principalul suspect în cazul uciderii Adrianei Fieraru, un cetăţean olandez, a reuşit să fugă din ţară imediat după ce ar fi omorât-o pe fată şi ar fi ascuns-o într-un lan de porumb de la marginea localităţii dâmboviţene Produleşti.

Potrivit unor surse judiciare, autorităţile române au reuşit să ia legătura telefonic cu presupusul asasin şi să afle că acesta este fugit din România. La acest moment, anchetatorii fac demersuri pentru aducerea lui în ţară. Sursele citate au menţionat că, la momentul la care au luat legătura cu el, nu aveau probe suficiente împotriva lui pentru a-l reţine.

Oamenii legii din România au reuşit deja să vorbească cu omologii lor olandezi şi au aflat că ar fi vorba despre un bărbat cunoscut ca pedofil, au mai spus sursele citate.