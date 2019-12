Moartea învăluită în mister a doi muncitori la Târgovişte în decembrie '89: „Erau trupe de asalt sovietice, dar au dispărut“

Societatea românească de după Revoluţia din '89 s-a schimbat conform manualului de politologie. În 1989, românii trăiau o stare de nemulţumire profundă faţă de regimul comunist, mai ales în ultima perioadă a acestuia.

„Românii nu au stagnat, au năzuit să trăiască într-o lume mai bună, mai dreaptă, cu locuri de muncă, cu o protecţie socială solidă, cu dreptate socială. Nu a fost să fie. Românii îşi pierd patria mutându-se, metaforic, în alte zone ale planetei. Nu aşa şi-au dorit în 1989”, spune istoricul târgoviştean George Coandă.

El conducea la acea vreme „Ziarul Central” al judeţului Dâmboviţa şi vorbeşte despre imixtiunea ruşilor în acele evenimente şi că ediţia de Crăciun a ziarului a ieşit sub ameninţarea gloanţelor. Au murit oameni inclusiv la Târgovişte şi nici până astăzi nu se ştie cine a tras.

„Ziarul s-a scos sub gloanţe, pentru că în noaptea aceea, în 22, după miezul nopţii, s-a tras. A murit cineva într-o macara amplasată în Pavom, căruia i se spunea Circul Foamei. În 24 a fost un adevărat război, aşa îl cunosc târgoviştenii, pentru că între orele 9.30 şi 17.00 s-a tras dinspre Căminul de nefamilişti. O maşină a fost lovită. Eu am intervenit atunci la colonelul garnizoanei, Andrei Kemenici, anunţându-l că se întâmplă ceva. A trimis un transportor blindat, un tanc. Cele două au intrat chiar în subsolul Pavcomului. Mai târziu am aflat că cineva a tras, am găsit şi simulatoare. Am aflat că s-au prins nişte terorişti, dar am aflat, mai târziu, că erau din trupele de asalt sovietice, dar au dispărut”, îşi aduce aminte istoricul şi gazetarul George Coandă.

Cert este că în cele 48 de ore dintre noaptea de 23 spre 24, în zona redacţiei ziarului şi în zona Pavcomului, cineva a tras.

„S-a aflat că Ceauşescu şi soţia sa au fost acolo după ce s-a consumat procesul, în 24. Era şi firesc, pentru că erau în stare de conspirativitate, nu trebuia să se afle. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu acel proces contestat. A fost o mascaradă de proces, pentru că el a urmat tipicul stalinist. NU a fost un proces în sensul democratic al cuvântului. Oricum, în 22, 23 şi 24 decembrie, Ziarul Dâmboviţa a fost în centrul atenţiei”, explică George Coandă.

Acesta crede că nici după atâţia ani, noi, ca popor, nu suntem pe drumul cel bun.

„Nu suntem pe drumul unei democraţii autentice, care să asigure, în primul rând, egalitatea de şanse şi dreptul la dezvoltare independentă a României. România depinde de foarte mulţi factori externi. România nu îşi mai aparţine sieşi. Faţă de 89, din punct de vedere economic, şi nu o spun eu, România a făcut paşi înapoi, pentru că dezvoltarea noastră economică este haotică. Nu avem un proiect de ţară. Tot timpul, atunci când partidele se pregătesc de alegeri, indiferent că sunt prezidenţiale, că sunt locale, că sunt parlamentare, nu au un proiect de ţară coerent. Tocmai de aceea, visurile de atunci au rămas în stand by. Ar trebui să avem o clasă politică autentică, cu ştiinţă de carte”, spune el.

Istoricul mai spune că România nu ne aparţine, nici astăzi, la 30 de ani de la Revoluţie şi că a refuzat dosarul de revoluţionar.

„Eu am refuzat să îmi fac dosar de revoluţionar, ca şi Caramitru, Dinescu, pentru că aveam nemulţumirile mele, simţeam că lucrurile o luaseră razna, dar nu am făcut ce am făcut pentru că am vrut nişte avantaje. Chiar dacă unii se vor simţi şifonaţi de ce voi spune eu, o Revoluţie se pregăteşte. Revoluţionarii trebuie să aibă o activitate îndelungată de pregătire a unei revoluţii. Revoluţionarii nu se fac peste noapte. Este clar că la mijloc a fost vorba de interesul unor forţe străine, pentru crearea unor pieţe de desfacere din punct de vedere economic”, adaugă el.



Pentru a marca evenimentul, autorităţile vor lăsa toată luna decembrie accesul gratuit în incinta muzeului înfiinţat la Târgovişte.