Lucruri interzise în India, ţara în care s-a născut Kamasutra: sărutatul în public, homosexualitatea şi party-urile cu străini

Anul 2015, a fost denumit "Anul interdicţiilor", din cauza numărului mare de legi ciudate adoptate de Guvernul Indiei împotriva celor mai „luminoase” activităţi.

1. Sărutul în public

FOTO:YouTube

În ţara cu a doua populaţie ca mărime din lume este ilegal să-ţi exprimi iubirea în public. Orice tip de afecţiune publică este o infracţiune. Secţiunea 294 din Codul Penal Indian interzice inclusiv sărutul în pubilc şi prevede pedeapsa pentru obscenitate în locurile publice. Asta se întâmplă în condiţiile în care violul sau violenţa domestică au încă nevoie de legi mai stricte.

2. Carne de vită

FOTO: RecipeTin Eats

Guvernul Indiei a impus interdicţia vânzării şi a posesiei de carne de vită cu o amendă uriaşă şi până la cinci ani de închisoare pentru cei găsiţi vinovaţi. Interdicţia a fost o lovitură puternică pentru toţi consumatorii şi vânzătorii de carne din întreaga ţară. Desigur, la mijloc este vorba de normelor religioase. Vaca este considerată un animal sacru şi venerată în religia hindusă, iar India, fiind un stat majorist hindus, s-a conformat.

3. Manechinele afişând lenjerie

FOTO: The Telegraph

Autorităţile locale din oraşul Mumbai au votat recent pentru interzicerea afişaării modelelor care poartă bikini la ferestrele magazinelor. În felul acesta, cred autorităţile, s-ar reduce numărul de violuri şi alte cazuri de agresiuni sexuale care a crescut în întreaga ţară.

4. Pornografia

Ah porno! Da, chiar industria care creste indiferent de recesiune sau inflatie in economie. Are şi va face bani până la sfârşitul timpului. Dar India are o perspectivă complet diferită faţă de pornografie. Într-o epocă în care industria porno este o afacere legitimă în multe ţări din

Guvernul consideră că este ilegală pornografia în India, în timp ce în multe ţări industria porno este o afacere legală. Puteţi face chiar şi închisoare dacă sunteţi prins căutând material porngrafic sau dacă aveţi în posesie material pornografic.

5. Publicitatea la alcool

FOTO: Brandchannel

Aceasta este una dintre cele mai vechi interdicţii din India, publicitatea băuturilor alcoolice fiind considerată ilegală încă de la sfârşitul anilor 1990. Multe state din întreaga ţară, cum ar fi Gujrat, Nagaland, Manipur şi Mizoram, au interzis cu desăvârşirea chiar şi consumul de alcool.

6. Dansul în baruri

FOTO: India Today

Această interdicţie are legătură cu femeile care dansează în baruri. Dacă sunteţi femeie şi sunteţi prinsă dansând într-un bar din India, aţi putea fi amendată cu echivalentul a 100.000 de dolari şi riscaţi şi închisoarea.

7. Homosexualitatea

FOTO: eNCA

Drepturile homosexualităţii au fost şi sunt, în continuare, subiecte fierbinţi în întreaga lume. India refuză să recunoască homosexualitatea ca orientare sexuală, în conformitate cu articolul 377 din constituţia indiană. Potrivit guvernului, a fi homosexual este o "boală". Kamasutra, vechea ştiinţă indiană despre dragoste, vorbeşte despre sentimentele persoanelor de acelaşi sex.

8. Party-urile cu străini

FOTO: Quora

Guvernul de stat din Karnataka a interzis organizatorilor de petreceri să invite cetăţeni străini, cu excepţia cazului în care au fost aprobate de guvern aceste „mutări”. Numărul tot mai mare de infracţiuni împotriva străinilor din India a devenit o problemă serioasă de îngrijorare şi, prin urmare, guvernul a decis să interzică invitarea acestora la adunări sociale fără permisiunea prealabilă.

9. Foie Gras

FOTO: Foie Gras Grolière

India a devenit prima ţară care a interzis importul de foie gras după ce un grup activist de animale din Londra a protestat în legătura cu metoda utilizată pentru producerea acestui deliciu. Ţări precum Israel, Germania, Anglia şi statul California au interzis şi ele producţia de foie gras, dar India este prima care a pus capăt importului său. Foie gras este ficatul bolnav al unei raţe sau gâşte care a fost hrănita forţat de câteva ori pe zi printr-un tub de metal lung de 20-30 cm, îndesat pe gât până când ajunge în stomac. Pentru a forţa creşterea ficatului, pasarea trebuie să îngurgiteze o cantitate uriasă de porumb în câteva secunde. Prin aceasta metodă ficatul devine de 10 ori mai mare decât în mod obisnuit şi produce steatoză hepatică - adica o pasăre bolnavă.

10. Filmul „Fifty Shades of Grey”

FOTO: Insider

Filmul a fost interzis de Consiliul de Cenzuri al Indiei în teatre şi pe internet. Chiar dacă i s-ar fi dat undă verde la difuzare, versiunea editată transmisă Consiliului de cenzori nu mi avea niciun farmec, fiind toate scenele importante ale filmului. Cenzorii l-au considerat un film erotic şi neadecvat pentru audienţa indiană.