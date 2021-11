Impact violent între două camioane. Unul dintre şoferi s-a oprit cu „mastodontul” într-un gard şi se află în stare gravă la spital VIDEO

Se pare că şoferul ar fi pierdut controlul tirului într-o curbă şi a intrat în coliziune cu un alt autocamion şi apoi într-un gard. Din fericire nu se afla nimeni în curte sau pe marginea drumului.

Accidentul s-a petrecut pe DN 72 în dreptul localităţii Adânca, din Dâmboviţa. Şoferul se pare că ar fi intrat cu viteză într-o curbă şi a pierdut controlul mastodontului pe care îl conducea şi a intrat în coliziune cu un alt camion care venea din sensul opus, apoi a rupt gardul unei locuinţe.

„Se merge tare pe drumul ăsta, cu viteză. Chiar şi în curba asta, vai de capul nostru. Au mai fost accidente aic şi nu avem şi noi o trecere de pietoni. Când am fost să vedem şoferul era deja culcat jos. Era rănit rău, plin de sânge. Am înţeles că ar fi sărit un container de la ăla cu fiare vechi, dar nu ştim sigur”, a povestit un localnic.

Din fericire, nu se afla nimeni pe marginea drumului şi nici în curte. Nici şoferul celuilalt tir nu a păţit nimic, însă din impact, mai multe bucăţi de fier vechi pe care îl transporta au zburat pe carosabil şi în cabina şoferului de pe sensul opus.



„Nu a căzut nicio încărcătură de la mine, a intrat pe contrasens peste mine şi am încercat să îl evit, am intrat în container. L-am văzut doar intrând în mine. Am încercat să evit, că îi omorăm şi pe oamenii ăia. Nu ştiu, i-a venit rău, nu ştiu ce s-a întâmplat”, spune Cosmin Bogdan, şofer celuilalt TIR.

Salvatorii ajunşi la locul accidentului au găsit victima inconştientă, aflată între scaune.

„Am găsit o persoană neîncarcerată, căzută între banchetă şi bordul autotrenului, inconştientă. Am făcut manevre pentru extragere şi predare ulterioară unui echipaj SAJ în vederea transportării la spital”, a declarat Ionuţ Cărpenaru, şef Gardă intervenţie Detaşamentul de pompieri Moreni.

Şoferul, de 32 de ani, a fost preluat de echipajul de la ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgente, la Târgovişte. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili exact din ce cauză s-a produs acest accident.