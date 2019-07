Hagi, înainte de meciul Chindia - Viitorul: „Cred că o să fie un meci dificil”

Hagi a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că Viitorul întâlneşte în etapa următoare o formaţie care a făcut un fotbal bun în prima repriză, care are jucători tehnici şi mobili.

“Întâlnim o echipă care a făcut un fotbal bun în prima etapă, curajos, cu jucători tehnici, cu mobilitate şi combinativi în teren. Trebuie să avem un ritm de joc foarte bun ca să îi depăşim, să luăm cele trei puncte importante. Ne dorim cele trei puncte să mergem pe linia pe care am început-o. Sper să avem iar o prestaţie foarte bună şi să luăm cele trei puncte. Chindia joacă bine, are un antrenor cu experienţă, un fost mare jucător care a antrenat şi în România şi în afară, care are experienţă. Cred că o să fie un meci dificil din punctul nostru de vedere”, a afirmat Hagi, citat de news.ro

Meciul dintre Chindia Târgovişte şi Viitorul are loc vineri, de la ora 21.00.

În primul meci din Liga I, Chindia a remizat pe terenul celor de la Gaz Metan Mediaş, scor 2-2.

