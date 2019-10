FOTO Sute de căciuliţe realizate de voluntari pentru bebeluşii prematuri de la Spitalul Judeţean din Târgovişte

Asociaţia „Unu şi unu” a dus la finalizare un proiect inimos. Mai multe mămici voluntare din Dâmboviţa au realizat 773 de căciuliţe pentru bebeluşii născuţi prematur la Spitalul Judeţean din Târgovişte.

Asociaţia a iniţiat acest proiect al căciuliţelor colorate pentru prematuri în luna mai. Purtate de nou-născuţi, căciuliţele tricotate în verde, galben şi roşu sunt incredibil de importante, culorile semnalând ce nivel de îngrijire este necesar pentru fiecare sugar, spun reprezentanţii Asociaţiei.







Primele loturi de căciuliţe au fost donate Secţiei de neonatologie a Spitalului Judeţean Târgovişte şi o parte dintre ele au ajuns şi la Secţia de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii Louis Turcanu din Timişoara, urmând ca alte două maternităţi din Bucureştisă primească şi ele căciuleţele vesele.

Cifre:

– 773 căciuliţe

– 773 de ore de lucru, o oră pentru o căciuliţă

- 83.4 km de fir folosit – valoarea estimată a donaţiei (20ron/căciuliţă)

– 15.460 lei sau 3.254 euro

– 24 voluntare

– 4 Maternităţi

„Dincolo de statistici, foarte importante şi grăitoare pentru oricine, fără a ne cunoaşte între noi, am reuşit să ne mobilizăm, să stârnim curiozitatea şi dorinţa de a face ceva. Am încheiat acest proiect, al căciuliţelor, dar am deschis o altă cale de colaborare pentru alte proiecte pentru cauza copiilor prematuri. Pentru că alături de noi au venit multe alte persoane care ne-au cerut să lucreze, tricoteze, croşeteze, în scurt timp, vă vom prezenta un alt proiect. Spunem prezent acolo unde este nevoie de noi, acolo unde cineva are nevoie de noi”, mai spun organizatorii acetui proiect.







Maternitatea din Târgovişte a fost dotată, în 2018, cu un incubator performant, în valoare de 75.000 de lei, o donaţie vitală pentru salvarea nou-născuţilor. Unitatea medicală deserveşte mai multe judeţe în ceea ce priveşte cazurile severe de prematuritate.