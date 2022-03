De ce sunt numiţi „sârbi“ bulgarii de la marginea Târgoviştei. Amănuntul istoric ce le-a salvat existenţa

Nu este nicio neînţelegere între cele două denumiri. Istoricii spun că în Evul Mediu, când aproape întreaga Peninsula Balcanică a fost transformată în paşalâcuri turceşti, Ţările Române, îmbinând rezistenţa militară cu iscusinţa diplomatică, şi-au păstrat o largă autonomie internă.

Plasate în apropierea capitalei Imperiului Otoman, teritoriile bulgăreşti au avut cel mai mult de suferit, turcii transformând în ruine oraşe, târguri şi sate înfloritoare, încât mulţi bulgari au fost nevoiţi sa se refugieze şi să-şi ia alte naţionalităţi, pentru a scăpa de furia otomană.

Aşa se face că bulgarii au devenit sârbi, ca să trăiască.

„Cartierul este locuit în proporţie de peste 80% de bulgari. Deşi sunt numiţi sârbi, deşi cartierul lor s-a numit până nu de mult <Mahalaua sârbească>, iar astăzi localnicii numesc acest cartier <Sârbii>, ei sunt bulgari la origine.

Se poate constata uşor această origine după limba vorbită de ei şi după port.

Costumul lor naţional, numit sucman, din postav negru tivit pe margine şi la buzunare cu roşu, ie înflorată, pieptul plin cu salbe cu galbeni, este un port ce există în Macedonia bulgărească şi grecească”, explică Steliana Grasu, autoarea cărţii „File de monografie: Bulgarii de la Târgovişte”.

Bulgarii din Târgovişte. FOTO: ninaselaru.wordpress.com

Migrarea bulgarilor la nord de Dunăre, care începe de prin secolul al XIV-lea, a atins punctul culminant în timpul războaielor ruso-turce şi mai ales cu prilejul celor din 1806-1812 şi 1827-1829. La sfârşitul secolului al XIX-lea există numeroase aşezări bulgare, orăşeneşti şi ţărăneşti, atât în Ţara Românească, cât şi în Moldova.

Peste 93% dintre localnici încă vorbesc limba bulgară autentică, iar procentul scade pe măsură ce se formează familii mixte bulgaro-române.

Principatele Române au constituit multă vreme un loc de refugiu pentru popoarele din sudul Dunării, supuse direct presiunii otomane.

FOOT: C.S.

Cartierul bulgăresc din Târgovişte este şi locul în care are loc, an de an, cunoscutul eveniment numit „Paştele cailor”, ce reprezintă startul muncilor agricole şi simbolizează comuniunea dintre om şi animal.