Aioani, poate cel mai valoros component al Chindiei, se gândeşte să plece: "Voi merge să îl întreb pe preşedinte"

Chindia a reuşit să rămână în Liga 1, după ce a remizat pe terenul celor de la CS Mioveni, miercuri, scor 1-1, după ce în tur se impusese cu 2-0.

"Da, suntem foarte fericiţi pentru că am reuşit să câştigăm această dublă manşă şi să rămânem în Liga 1. După un sezon foarte obositor şi fizic, şi psihic. Jocuri numai din 3 în 3 zile, pot spune că ne-am realizat obiectivul acum şi aşteptăm pe viitor să vedem ce vom face. Am intrat cu gândul de la vestiar să nu luăm gol rapid, să încercăm să ne facem jocul nostru, dar, din păcate, a venit acel gol foarte rapid şi pot spune că ne-a destabilizat puţin. Nu, pentru că ştiam că diferenţa între noi şi ei este foarte mare şi am aşteptat să dăm un gol, apoi am controlat jocul. Să sprăm că 3-4 zile libere pentru că avem nevoie din plin. A fost un sezon foarte greu, încărcat psihic, oboseală foarte mnare. Am promit această şansă, da. Pot spune că am reuşlit să o fructificăm ca să pot spune ceva”, a spus Aioani, la Telekomsport