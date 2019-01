10 celebrităţi şi dublurile lor aproape perfecte

Bright Side a găsit 10 cascadori care seamănă perfect cu personajele principale. a găsit 10 cascadori care seamănă perfect cu personajele principale.

1. Margot Robbie (dreapta) and Ingrid Kleinig (Suicide Squad)

© ingridkleinig / instagram © Suicide Squad / Warner Bros.

2. Chris Hemsworth and Bobby Holland Hanton (Thor)

© Thor / Paramount Pictures © BobbyHanton / twitter

3. Dwayne Johnson and Tanoai Reed (Faster)



4. Tom Hardy and Jacob Tomuri (Mad Max: Fury Road)



5. Michael Douglas and Mike Runyard (Ant-Man) FOTO:HuffPost 6. Scarlett Johansson and Heidi Moneymaker (Black Widow)

7. Gal Gadot and Caitlin Dechelle (Wonder Woman)

FOTO: QuirkyByte

8. Keanu Reeves and Chad Stahelski (The Matrix)

FOTO: Taiwan News

9. Mark Ruffalo and Anthony Molinari (Now You See Me)

FOTO: Pinterest