VIDEO Replica şocantă a mamei fetei de de 15 ani biciuită de iubit: „Am văzut la telejurnal şi-mi venea să râd“. Mama agresorului: „Era beat, îi pare rău“

Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava (DGASPC) au ajuns luni, 17 februarie, la Horodnicu de Sus, pentru a sta de vorbă cu familia fetei care a fost biciuită şi pentru a lua măsurile care se impun în acest caz.

După mai bine de o oră de discuţii, angajaţii instituţiei au reuşit să o convingă pe fată să îi însoţească în Centrul de Primire a Copilui în regim de urgenţă. Mama minorei şi-a dat acordul în acest sens.

"Vă aducem la cunoştinţă faptul că în această dimineaţă la faţa locului s-a deplasat o echipă mixtă complexă formată din asistenţi sociali, psihologi şi poliţişti, minora fiind preluată si internată într-un centru de primire în regim de urgenţă. Multumim colegilor de la DGASPC şi felicitări pentru profesionalism", a declarat Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava

Decizia mamei fetei este surprinzătoare. Ea a spus, duminică seară, că nu-şi dă acordul pentru ca fata să fie instituţionalizată, ci dimpotrivă, o va ajuta să-şi crească bebeluşul, împreună cu mama băiatului. Mai mult, femeia a negat că a filmat momentul îngrozitor în care fiica ei era biciuită de concubin. „Ea a spus că se juca, nu pot să spun mai multe detalii. Copilul n-o să plece la plasament, eu am semnat pentru dânsa. Eu caut şi de dânsa, şi de copil. Violent nu mi s-a părut. Îl cunosc, e de aici din sat. Ea a spus că a fost o joacă. Am văzut la telejurnal şi-mi venea să râd. Vă spun ce a spus ea, că eu n-am fost cu dânşii. N-am fost acasă, am fost plecată în Germania. Am o lună de când sunt venită”, a declarat femeia.

VIDEO: Mama fetei care a fost agresată

Pe de altă parte, mama agresorului susţine că a stat de vorbă cu băiatul ei, care i-a spus că era beat atunci când şi-a biciuit iubita şi nu şi-a dat seama ce face. Pentru el, totul a fost o joacă.

„Am vorbit cu el şi mi-a spus că-i pare rău pentru ce a făcut, nu poate să stea fără dânsa. Nu şi-a dat seama, era beat. Mi-a spus să nu fac ceva, să o ţin, să cresc copilaşul până vine el. Am spus că o ajut. Am vorbit şi cu mama ei şi suntem de acord să o ajută. Aici are condiţii. Noi o vrem pe fată. Dacă eram acasă nu se întâmpla. Ea locuieşte la mine. Şi azi am vorbit cu avocatul. Ei s-au jucat. A spus că i s-a părut o joacă. Când a venit Poliţia să-l ia, eu mă uitam la filmuleţ pe telefon", a spus femeia.

Copila de 15 ani a fost biciuită de concubinul de 19 ani, pe 15 ianuarie a.c. Agresorul i-a aplicat fetei o corecţie pe motiv că l-ar fi înşelat cu un alt bărbat. Scena violentă ar fi fost filmată de mama fetei, iar imaginile au fost publicate pe YouTube. În clip se vede cum tânărul o loveşte pe fată cu biciul, în timp ce ascultă o manea cu volumul dat tare, o pune în genunchi şi apoi îi cere să pună mâna în cărbuni încinşi.

Poliţiştii au demarat o anchetă în acest caz. Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile, cu toate că nici victima, şi nici mama acesteia n-au vrut să depună plângere împotriva lui.