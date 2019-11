VIDEO Şoferul care a evitat o tragedie rutieră în Suceava este pilot profesionist în campionatul naţional de drift: „Mi-e greu să-mi explic acea depăşire“

O filmare înregistrată în Suceava cu o cameră de bord plasată într-un TIR a scandalizat zeci de mii de şoferi din România. Problema nu a fost atât maniera inconştientă în care şoferul unui Mercedes a încercat să depăşească pe linia continuă, cât atitudinea manifestată de acesta după ce o tragedie rutieră a fost evitată la limită.

Apostrofat de şoferii de TIR care au asistat la incident, prin intermediul staţiilor de emisie-recepţie la care erau conectaţi cu toţii, şoferul maşinii Mercedes i-a ameninţat cu represalii. În plus, a afirmat că "i se fâlfâie" dacă ar fi provocat moartea cuiva, pe care ar fi acoperit-o din asigurarea auto.

Un accident grav a fost evitat la limită şi datorită faptului că la volanul maşinii albe de teren care circula pe contrasens s-a aflat un participant la competiţii auto autorizate, cu licenţă de pilot profesionist acordată de Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS).





"L-am văzut destul de târziu, pentru că era o curbă închisă. Am început să frânez şi am tras maximum dreapta, dar ciudat şi şocant pentru mine a fost că încerca să mă ocolească tot prin dreapta mea, în loc să rămână pe banda de depăşire. N-am mai întâlnit aşa ceva. S-a întâmplat pe 31 octombrie, aproape uitasem. După câteva zile, am văzut înregistrarea cu camera de bord. Să fii agresiv şi ulterior, în loc să-ţi asumi greşeala şi să ceri scuze, e foarte grav. Sper, totuşi, c-a fost o reacţie generată de starea de şoc şi c-a realizat mai târziu ce-a făcut", spune Bogdan Pădurariu, pilot în cadrul Campionatului Naţional de Drift.

Bogdan Pădurariu este un promotor al condusului defensiv şi responsabil. În momentul incidentului, conducea maşina de serviciu şi analizează acum împreună cu şefii societăţii pentru care lucrează posibilitatea depunerii unei plângeri penale.

Poliţia s-a autosesizat în acest caz, abia după ce filmarea s-a viralizat pe reţelele sociale. Poliţiştii se plâng că înregistrările făcute cu camere de bord neomologate nu pot fi considerate probe într-o eventuală anchetă penală. Pe de altă parte, l-au identificat pe şoferul maşinii Mercedes, pe care l-au invitat la sediul Poliţiei pentru o discuţie.

Un avocat consultat de "Adevărul" în acest caz spune că poliţiştii au posibilitatea să-l sancţioneze pe şoferul inconştient fără a folosi drept probă filmarea. Soluţia ar fi identificarea martorilor la incident, ceea ce presupune muncă de cercetare suplimentară, şi convingerea acestora de a depune mărturie.