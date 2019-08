Un primar se plânge că ar fi ameninţat cu bătaia de presupuşi interlopi locali: „Au constituit un grup de crimă organizată, hărţuindu-mă social şi spiritual“

Scandal în comuna Bosanci din judeţul Suceava. După ce s-a certat cu un localnic, primarul Neculai Miron a scris pe Facebook că a fost ameninţat cu bătaia şi că familia din care face parte cel cu care s-a certat a constituit un grup infracţional de crimă organizată doar ca să-l hărţuiască.

„Întrucât vineri la amiază (n.r. 9 august), am fost aminenţat cu bătaia în incidentul transmis live pe Facebook de către Andrei Bujorean, fiul lui Dragoş Bujorean, iar vineri (Dragoş Bujorean) a vrut să mă lovească pe la spate pe când eram la nuntă la Moara (fapt recunoscut în discuţia telefonică de sâmbătă); apoi ameninţat că pune interlopii pe urmele mele pentru a mă distruge pe mine, cât şi familia, jurându-se pe copiii lui că va face lucrul acesta, vă solicit tuturor care deţineţi înregistrări sau fragmente din înregistrări, să mi le trimiteţi în privat pentru Biroul de Investigaţii Criminale, deoarece au constituit de ani de zile un grup infracţional de crimă organizată, hărţuindu-mă social şi spiritual, sub oblăduirea unor aşa-zişi lideri religioşi, locali şi regional. Vă mulţumesc anticipat”, a scris Miron pe contul său de socializare.

Captură de pe Facebook cu postarea primarului Neculai Miron. FOTO: Oana Şlemco

Contactat telefonic, Dragoş Bujorean, cel cu care s-a certat primarul, a declarat că nu face parte dintr-o familie de interlopi. El a recunoscut că a avut neînţelegeri cu alesul local. Bujorean susţine că primarul ar fi vrut să-i monteze un stâlp de înaltă tensiune mult prea aproape de o proprietate care-i aparţine familiei sale.

Luni după-amiază, primarul Neculai Miron a şters postarea de pe Facebook.

În luna iunie, primarul de la Bosaci a fost internat în spital şi a declarat pentru monitorulsv.ro că suspectează că cineva a încercat să-l otrăvească.„M-am simţit rău încă de marţi, 19 iunie, dar am crezut că va trece. Sâmbătă seară am mers cu maşina mea la spital şi am rămas internat. Nu cred că e ceva întâmplător. Am nişte bănuieli că mi s-a pus ceva în mâncare, dar deocamdată, până nu vor veni rezultatele analizelor de sânge, nu vreau să mă pronunţ. După ce voi vedea aceste rezultate am să spun mai multe”, a declarat Neculai Miron.





