Taximetriştii îşi fac de cap la poarta de intrare în Bucovina. Poliţia nu are oameni suficienţi ca să oprească abuzurile

Un bărbat care a aterizat pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” din Suceava a povestit pe Facebook cum au vrut taximetriştii să să îi suprataxeze pentru o cursă care în mod real costa 35 de lei. Cristian Polonic a scris că s-a întors din Londra împreună cu soţia şi copilul. A vrut să ia un taxi pentru a ajunge acasă, însă nici măcar unul dintre taximetrişti nu a fost dispus să pună aparatul de taxat.

“Din cele 6..7 taxiuri disponibile nici unul nu era dispus să pornească aparatul de taxat. Toţi negociau cu mine sume între 65 şi 70 RON. Am refuzat. A trebuit să fac comandă telefonic, să astept în frig cu soţia şi copilul cam 15 minute să vina un taxi din oraş. Am căutat poliţistul din aeroport să îl întreb dacă ştie de situaţie. Nici urmă de el. În cele din urmă a venit taxiul comandat şi am plătit 35 RON, conform aparatului. Chiar nu vede nimeni ce se întâmplă? E totuşi o poartă de intrare în oras, in Bucovina..!”, a scris Cristian Polonic.

După ce postarea suceveanului a făcut valuri pe Facebook, poliţiştii de la Transporturi au transmis că se confruntă cu o acută lipsă de personal. Şeful Poliţiei Transporturi Suceava, comisarul Levente Burcă, susţine că pentru aeroportul de la Salcea are repartizaţi doar doi oameni. Comisarul spune că ar fi nevoie de un total de opt poliţişti şi că de doi ani face demersuri la Bucureşti pentru extinderea schemei de personal, însă fără succes. Comisarul a declarat că cei doi poliţişti de la transporturi sunt de pe vremea când pe aeroportul sucevean nu erau atât de multe curse aeriene ca astăzi.

Levente Burcă a spus că, în 2018, poliţiştii le-au aplicat taximetriştilor 27 de sancţiuni, în valoare totală de 14.340 de lei. În plus, au ridicat două certificate de înmatriculare.