Tânărul român care a câştigat peste 1 milion de dolari din IT. A dezvoltat simultan 36 de proiecte, dar a dat marea lovitură cu unul singur

Antreprenorul Răzvan Gîrmacea. FOTO Facebook/ How to Web

Originar din municipiul Suceava, Răzvan Gîrmacea a făcut gimnaziul şi liceul la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din localitatea de domiciliu. El a absolvit ulterior Facultate de Calculatoare la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, după care a făcut un master în Sisteme Informaţionale în Afaceri la univeristatea din Iaşi.

„Cred că din clasa a III-a mi-am dat seama că mă îndrept spre o carieră în IT. Am copiat atunci dintr-o carte de informatică primul meu program, un joc in QBasic pe un HC, calculator cu monitor verde – negru, cam 600 de linii de cod. Apoi din clasa a VII-a am început să o ajut pe mama mea să monteze şi să instaleze calculatoare pe care urma să le vândă. Am dat nas în nas cu programarea de abia la facultate şi atunci am lăsat partea de hard complet fiindcă mi-a plăcut foarte mult programarea”, a povestit Răzvan Gîrmacea.

Suceveanul a început 36 de proiecte, primul dintre ele fiind un site de presă, www.presa-zilei.ro, în anul III de facultate. Punea 2 – 3 ştiri în fiecare zi, considerate cele mai importante ştiri ale zileI. Avea cam 10 - 11.000 de vizitatori pe zi. Asta l-a făcut să se îndrepte către optimizare pentru motoarele de căutare (SEO) – adică pentru Google.

„Eram deja de şase ani consultant SEO şi fiindcă mă pricepeam destul de bine la partea tehnică, mi-am propus să fac un proiect care să ajute firmele să îşi îmbunătăţească poziţia în Google chiar dacă nu au cunoştiinţe tehnice şi fără să le mănânce mult timp. Înainte să încep Monitor Backlinks, aveam deja un magazin online Edukid pe care vindeam jucării educative pentru copii, dar voiam foarte mult să concurez pe piaţa globală, să am clienţi străini. Am vândut magazinul online şi am lansat Monitor Backlinks”, a explicat antreprenorul sucevean.

Monitor Backlinks este un soft web care ajută firmele să îşi monitorizeze propriul site şi competiţia pentru a înţelege şi a obţine poziţii mai bune în Google. Este folosit de clienţi din toată lumea, de firme de la cele mai mici, la firme în top 100 Alexa.

Răzvan Gîrmacea a implementat versiunea iniţială singur, a avut primii clienţi care i-au dat încredere că Monitor Backlinks poate deveni un proiect de success. Apoi suceveanul a obţinut o investiţie de la un fond de investiţii din Irlanda, în urma participării la conferinţa How To Web 2012. Acesta nici măcar nu s-a întâlnit cu investitorul faţă în faţă înainte să primească investiţia. El a vorbit 15 minute pe Skype, şi-a făcut firmă în Irlanda şi a primit 50.000 de euro.

„Proiectul a devenit apoi profitabil, mi-am atins ţintele stabilite cu investitorii. Nu au rămas prea multe de făcut pentru mine. Mie îmi place să inovez, să mă provoc şi să găsesc soluţii. Un proiect ajuns la maturitate nu mai e atât de palpitant, aşa că am hotărât să îl vând”, a precizat Răzvan Gîrmacea.

Şi-a vândut afacerea unui investitor din Hong Kong

Antreprenorului sucevean i-a fost foarte uşor să vândă un proiect profitabil. A doua zi după ce a anunţat că îl vinde a primit patru oferte. Cumpărătorul platformei Monitor Backlinks a fost firma Enux din Hong Kong. Răzvan nu s-a văzut cu cumpărătorul decât prin Skype, înainte de a încheia afacerea. Deşi suma pentru care a fost vândută platforma este una confidenţială, se pare că proiectul Monitor Backlinks i-a adus lui Răzvan Gîrmacea peste 500.000 de euro.

„Am făcut totul de acasă, am luat investiţia fără să mă vad cu investitorul, am condus echipa fără să mă vad cu majoritatea dintre ei, am făcut firma în Irlanda fără să calc în Irlanda vreodată, am vândut fără să mă văd cu cumpărătorul”, a mai declarat Răzvan Gîrmacea.

După ce a vândut platforma Monitor Backlinks, sucevean a simţit că şi-a putut dovedi că poate să realizeze ce îşi propune şi s-a simţit bine că poate să o ia de la capăt, să facă faţă din nou unor provocări mari.

„În timp ce pregăteam vânzarea proiectului am început să dezvolt alt proiect Competitors App (https://competitors.app), un soft online care monitorizează canalele de marketing ale competiţiei. Mă focusez pe acest proiect acum, deşi mai am şi altul care e pus pe pauză”, a precizat antreprenorul sucevean.

Răzvan Gîrmacea a ţinut să menţioneze fatul că prin programare se poate realiza cam orice tehnic. El le recomandă tinerilor pasionaţi de IT, ca în cazul în care vor să dezvolte un business, să iasă din zona de confort şi să înceapă să vorbească cu oamenii, să primească feedback, să înveţe şi lucruri care nu ţin de programare.

El a precizat că s-a inspirat din poveştile altor antreprenori. Pe el îl motivează să audă alţi antreprenori prin ce trec şi cum fac faţă, de asta şi merge la unele conferinţe de antreprenoriat şi la meetup-uri. Răzvan consideră că cel mai dificil ca antreprenor este să treci peste momentele foarte grele, când nu merge conform planului, dar totuşi sfatul său este acela că: „trebuie să continui dacă vrei să reuşeşti. Dacă cedezi în acel moment, se duc luni sau ani de muncă degeabă”.

„Eu o iau pas cu pas. Mă uit în ce punct sunt şi care e următorul obiectiv. Nu îmi setez obiective măreţe, ci mă focusez pe obiectivul imediat următor care trebuie să îl ating. Dacă am lansat un proiect nou, vreau să am primul client, apoi să văd dacă pot avea 10 clienţi, apoi 100 şi tot aşa. Pe plan personal, tocmai m-am mutat în Sibiu şi sunt bucuros de acest nou început”, a mai spus Răzvan Gîrmacea.

