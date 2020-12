Sătenii din Mitocaş repară acoperişul casei vecinilor, mistuit de foc: „Să fie gata de Crăciun“

Casa familiei Cojocaru din satul Mitocaş al comunei Mitocu Dragomirnei a luat foc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Soţii Cojocaru dormeau când s-a aprins vâlvătaia. Un vecin a văzut fumul care ieşea de sub tabla acoperişului şi i-a alertat în timp util.

Soţii au reuşit să iasă din casă teferi. Nu le-a fost deloc uşor mai ales că bărbatul a suferit recent un atac vascular şi se deplasa cu dificultate.

„Vecinul ne-a salvat viaţa. Când ne-am trezit, fumul intra deja în camera noastră”, ne-a spus Gheorghina Cojocaru.

Ea a explicat că în seara zilei de sâmbătă a făcut baie şi înainte să se bage în pat a verificat instalaţia de încălzire a apei şi nu a sesizat vreo problemă.

Focul s-a aprins în podul casei. A ars mocnit sub învelitoarea acoperişului şi a provocat pagube mari, mai ales pentru posibilităţile financiare ale celor doi pensionari.

„Avem în podul casei şi lenjerie nou şi covoare şi pături şi perne. Toate au ars”, a spus proprietara.

Din acest motiv, ajutorul comunităţii care s-a mobilizat să refacă locuinţa este binevenit.

Zeci de săteni din diferite confesiuni religioase (cei care pun umărul sunt membri ai bisericii penticostale, iar casa aparţine unui ortodox) s-au mobilizat, au cumpărat materiale de construcţie şi s-au apucat de treabă. Vor să rezolve problema acoperişului până de Crăciun.

Proprietara locuinţei FOTO: Oana Şlemco

„Am înţeles că doamna Ghenuţa are necazuri şi ne-am sesizat. Am fost convocaţi de domnul primar şi am venit să dăm o mână de ajutor. Facem totul din inimă pentru că ştim că într-o zi Dumnezeu ne va răsplăti. Suntem 30 de persoane din mai multe confesiuni. Nu vrem să demonstrăm decât că suntem oameni simpli. Cred că lucrarea va dăinui. După-amiază, vom putem folie, după care vom pune tabla. Asta putem face”, ne-a spus Dorel Filip, unul dintre voluntari.

Familia Cojocaru va primi un sprijin financiar şi din partea Consiliului Local.

