Povestea singurului supravieţuitor al unei avalanşe cumplite: a stat şapte ore îngropat sub zăpadă: „Nu mă puteam mişca, nu mă puteam elibera“

Pe 1 decembrie 2017, trei salvamontişti din Vatra Dornei, judeţul Suceava, au pornit spre vârful Pietrosul Călimani pentru a arbora drapelul României. Este vorba despre Lucian Drăgan, Sorin Liviu Pandelea şi Nathalie-Renee Josse.



Erau foarte bine echipaţi, aveau experienţă şi nu parcurgeau pentru prima dată traseul respectiv. În jurul orei 11.00, şi-au parcat maşina la poalele muntelui şi au pornit la drum, pe jos.



Traseul era dificil pentru că era iarnă, frig şi ceaţă. Vizibilitatea era mică. Lucian Drăgan a povestit pentru ”Adevărul” că Sorin Pandelea avea la el o lopată pentru a testa riscul de avalanşă. El a săpat o groapă de 50 pe 50 pentru a verifica grosimea zăpezii şi depunerea în straturi. În acel moment nu era niciun risc.

Drăgan îşi mai aminteşte că se deplasau în şir indian pe o pantă cu o înclinaţie destul de mare. Sorin Pandelea era primul, urmat de Lucian Drăgan şi de Nathalie-Renee Josse.

”Mai aveam 10 metri până să ajungem pe creastă şi Sorin, fiind în faţa mea şi văzând că s-a rupt cornişa, ultimul cuvânt pe care l-a spus a fost ”avalanşă”. Din acel moment, în câteva secunde am conştientizat că este avalanşă. Instinctul meu a fost să mă pun pe spate şi să-mi dau drumul pe acea pantă, la vale. Din locul unde eram, până unde m-a dus avalanşa erau 450 de metri. M-a îngropat efectiv. Am fost îngropat sub un strat de zăpadă de o jumătate de metru, într-o poziţie nefavorabilă cu umărul stâng dislocat şi fractură de tibie la piciorul drept. Am fost conştient tot timpul acesta. Mi-am dat seama de gravitatea lucrurilor. Nu mă puteam mişca. Nu mă puteam elibera. Mă gândeam dacă am şanse să supravieţuiesc, dacă mă va găsi cineva sau dacă voi reuşi să mă eliberez. Am luat în considerare şi că am să mor acolo, asfixiat sub zăpadă”, a povestit Lucian Drăgan la doi ani de la producerea tragediei care avea să curme vieţile prietenilor săi.

Au urmat ore în şir de luptă pentru viaţă. Salvamontistul ştia că dacă reuşeşte să sape şi să-şi facă o pungă de aer poate să supravieţuiacă mai multe ore. Aşa că a început să sape uşor, cu mâna dreaptă, şi a îndepărtat zăpada de pe faţă. Săpând, a văzut lumina de afară şi atunci a realizat că nu era îngropat la o adâncime mare şi astfel a căpătat speranţă.

Avalanşa s-a produs în jurul orei 12.50. La ora 15.30, pe Lucian l-a sunat soţia sa. Abia în jurul orei 17.00 a reuşit să scoată telefonul din buzunar şi să-şi apeleze prietenii de la Salvamont ca să-l ajute.

„Aveam un ceas cu GPS, am pornit aplicaţia care a înregistrat tot traseul şi toată deplasarea. Mi-am dat seama că, totuşi, există o şansă. În acel moment mi-a dat Dumnezeu puterea să reuşesc să-mi scot telefonul din buzunarul stâng. Abia în jurul orei 17.00 am reuşit să-mi eliberez telefonul ca să-i sun pe colegi să vină în ajutor. L-am sunat pe Petru Ariciuc (n.r - şeful Serviciului Salvamont Vatra Dornei), i-am spus locaţia şi colegii au pornit în salvarea noastră”, ne-a arătat Lucian.

Lucian Drăgan. FOTO: svnews.ro

Între timp, supravieţuitorul i-a sunat pe Sorin şi pe Natty. Primul nu avea semnal, iar Natty nu a răspuns. Atunci şi-a dat seama cât de gravă este situaţia.

Prietenii săi care aflaseră de cele întâmplate l-au sunat rând pe rând pe Lucian ca să-l încurajeze, să-i dea putere. Fiind îngropat în zăpadă, a vorbit la telefon cu fiica sa, care atunci nu avea nici doi ani, cu soţia sa, pe care a fost nevoit s-o calmeze. A avut noroc pentru că telefonul nu numai că nu i s-a defectat în timpul avalanşei, dar a rezistat şi bateria.

”Am stat îngropat de la 12.50 până la ora 20.00, când m-a scos de sub zăpadă colegul salvamontist Todaşcă Gavril. Venise împreună cu colegii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care, când au auzit de cele întâmplate, s-au mobilizat. Au venit în acţiunea de căutare şi salvare”, ne-a mai spus Lucian.

Tânărul a fost salvat, însă a rămas cu o imensă durere în suflet după ce a aflat că prietenii şi colegii săi, Natty şi Sorin, n-au supravieţuit. Lucian este angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Ugenţă. După cumplitul eveniment, a stat 10 luni în concediu medical. Spune că a traversat o perioadă îngrozitoare.

”Când am urcat din nou pe munte pentru prima dată după accident a fost foarte greu. Când urcăm pe munte, suntem mai trişti din cauza pierderii prietenilor noştri”, ne-a declarat Lucian.

Tânărul este însă un luptător şi s-a mobilizat să nu se lase învins de greutăţi. A considerat că dacă Dumnezeu i-a oferit şansa să traiască, atunci trebuie să aibă grijă de familia sa. În 2019, Lucian Drăgan a parcurs şi cel de-a doilea modul al cursurilor de salvamontist.

”Voi continua ceea ce am început şi, la nevoie, am să ajut oamenii. Mă motivează să ajut un om, să fac un bine. Eu consider că este cel mai bun lucru pe care-l poate face cineva”, a conchis singurul supravieţuitor al avalanşei din Călimani.