O femeie a devenit pentru prima dată mamă la vârsta de 52 de ani, după o procedură de fertilizare in vitro, cu ovocite donate, efectuată în România

O femeie din Suceava a reuşit să îşi vadă visul ochii la vârsta de 52 de ani, când a devenit mamă pentru prima dată, în urma unei proceduri de fertilizare in vitro, cu ovocite aduse din Spania.

Echipa care a efectuat actul medical a fost condusă de prof.univ.dr. Mircea Onofriescu, şeful Secţiei I de la Institutul de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă, din Iaşi.

Într-un interviu acordat reporterului „Adevărul”, medicul a explicat că cei doi soţi au studii superioare, s-au cunoscut după vârsta de 40 de ani şi au aflat detalii despre procedura de fertilizare in vitro de la prieteni din Germania, unde au lucrat o perioadă.

Cei doi soţi s-au întors acasă, la Suceava, şi în anul 2020 au început procedura de fertilizare la Clinica Omini din Iaşi. Nu le-a fost deloc uşor în contextul pandemiei de COVID-19, dar au înfruntat cu mult curaj toate greutăţile.

Fiecare dintre ei a făcut un set de investigaţii medicale. Astfel, cei doi au constatat că au probleme de reproducere. Femeia era infertilă şi din acest motiv a decis să urmeze procedura cu ovocite donate.

„S-au cunoscut târziu şi s-au căsătorit târziu şi au decis să încerce să obţină o sarcină cu ovocite donate. În România, practic, marea majoritate a centrelor de fertilizare in vitro au posibilitatea de a obţine de la bănci ovocitele necesare. Există mai multe bănci de ovocite, noi lucrăm cu una dintre cele mai mari şi mai bune existente în Europa, care este în Spania, la Valencia, unde este un Institut de Fertilizare in vitro cu rezultate deosebite. Sperma o luăm de la cea mai mare bancă de spermă din Danemarca. (...) După ce cuplul respectiv face o multitudine de analize, este absolut necesar un aviz psihologic, ca să vedem dacă sunt conştienţi de importanţa procedurilor medicale de care vor beneficia. După finalizarea dosarului, se face o cerere către Angenţia Naţională de transplant, care trebuie să avizeze dosarul şi ulterior se face comanda de ovocite. Se pot selecta o multidune de parametri medicali ai persoanelor care donează ovocitele. Este de preferat ca ovocitele să fie de la mame tinere, sub 25 de ani, se poate alege rasa, grupa de sânge, RH-ul, culoarea ochilor, a părului, coeficientul de inteligenţă, greutatea, înălţimea”, a explicat medicul.

Ovocitele au fost aduse în România în azot lichid, au fost decongelate şi a urmat apoi procedura de fertilizare în urma căreia se obţin embrionii, care sunt urmăriţi să se dezvolte până în ziua a III-a sau a V-a.

„Cuplul despre care vorbim a primit de la bancă şase ovocite, s-a reuşit obţinerea a trei embrioni. Am transferat un singur embrion pentru că există recomandarea protocoalelor şi avem şi experienţa personală care spune că şansele de reuşită sunt mai mari şi se reduce riscul de sarcină gemerală”, a completat prof.univ.dr. Mircea Onofriescu.

El a spus că mămica din Suceava este cea mai în vârstă pacientă pe care a avut-o în cariera sa de până acum.

Medicul a spus că dacă dăm o căutare pe motorul Google pe tema donării de ovocite, apar informaţii despre clinici din Ucraina, Grecia, Austria, Cehia şi Slovacia.

„Este păcat că cuplurile de români merg să obţină sarcină cu ovocite donate în alte ţări, când procedura este fezabilă în România, în marea majoritate a centrelor de fertilizare”, a arătat doctorul.

Procedura de fertilizare in vitro cu ovocite donate costă între 4.500 şi 5000 de euro. Doar jumătate din sumă este decontată de statul român şi doar în cazul femeilor care au vârsta sub 40 de ani şi care nu sunt obeze.

„Prin programul Ministerului Sănătăţii se plăteşte doar jumătate din ciclul de fertilizare in vitro. Aici vorbim de cupluri care au şanse mari să obţină o sarcină, adică sunt femei sub 40 de ani, nu sunt obeze, care nu fumează, cupluri căsătorite, plătitoare de asigurări de sănătate. Femei care au parametri hormonali buni, care obţin permiterea unei sarcini. În România se plăteşte jumătate dintre-un ciclu de fertilizare, iar în Bulgaria, Albania, Serbia se plătesc trei cicluri de fertilizare în vitro. Este o discrepanţă foarte mare şi este păcat că cei din conducerea Ministerului Sănătăţii, conducerea politică a ţării nu realizează că este foarte important să ne apropiem de ceea ce se întâmplă în ţările comunităţii Europene”, a mai arătat prof.univ.dr. Mircea Onofriescu.

