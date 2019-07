Ionuţ Pitbull Atodiresei va lupta în ultimul meci al cariere sale. De ce vrea să se retragă luptătorul de kickbox

Ajuns la vârsta de 37 de ani, Ionuţ Atodiresei a strâns 60 de meciuri la amatori şi 64 la profesionişti, fiind învins doar de 12 ori. „Pitbull-ul” din Fălticeni simte ca ar mai putea lupta câţiva ani, dar preferă să dedice mai mult timp familiei. Aşa că a decis să se retragă din ring şi se pregăteşte pentru ultimul meci al carierei sale.

"M-am hotărât să mă retrag pentru că am şi eu o vârstă, deşi aş mai putea lupta câţiva ani fără nicio problemă. Nu mai am cum să mă antrenez de două ori pe zi, deoarece am o familie frumoasă şi o fetiţă de un an şi două luni şi nu-mi mai permit să stau aşa mult în sală, am alte priorităţi acum”, a declararat luptătorul.

Gala de la Fălticeni face parte din promoţia Colosseum Tournament şi va fi transmisă în direct pe Digi Sport în România, dar şi pe alte trei canale de televiziune, dintre care două online.

Pe lângă meciul lui Atodiresei, gala de pe 20 iulie cuprinde alte 12 dispute. Printre sportivii care vor lupta la Fălticeni se numără cel mai prolific sportiv din K-1, olandezul Peter Aerts, dar şi doi localnici, Lucian Berariu şi Alex Maftei. Biletele costă între 30 de lei şi 50 de lei.

