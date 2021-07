Gest disperat al unui pomicultor care n-are unde să îşi vândă fructele: a distrus recolta cu tractorul

În urmă cu aproximativ opt ani, Sorin Baciu a decis să amenajeze o livadă de nuci, pe o suprafaţă de două hectare de teren.

Patru ani mai târziu a plantat între copaci aproximativ 2.000 de fire de fructe de pădure. Suceveanul s-a gândit că arbuştii vor intra pe rod foarte repede şi îşi va scoate investiţia iniţială, care se ridică la 4.000 de euro.

În ultimii trei ani a obţinut recolte frumoase, dar s-a izbit de problemele cu care se confruntă majoritatea micilor agricultori din România. Nu a găsit oameni dispuşi să îl ajute să culeagă fructele la nişte preţuri rezonabile. Culegătorii i-au cerut 150 de lei/zi.

„Mi-a spus unul că fără 150 de lei/zi nu se coboară din bloc. La suma aceasta se mai adaugă şi alte nevoi pe care le are muncitorul, adică mâncare şi eventual un pahar de rachiu. Câte agrişe trebuie să vând eu ca să recuperez banii? Sunt într-o gaură totală de trei ani. Nu îmi recuperez nici întreţinerea lor”, a spus bărbatul.

Agrişele înainte să fie distruse cu tractorul FOTO: Oana Şlemco

Pentru că nu a avut alternativă, Sorin Baciu a apelat la rude ca să culeagă fructele. Când în sfârşit a crezut că recuperează banii investiţi, şi-a dat seama că nu are unde să le vândă. A încercat pe internet, a bătut la uşa unor cofetării din Suceava, ba chiar a ajuns şi la hipermarket.

„Am luat legătura cu nişte cofetării, dar unul vrea 2-3 kg, altul 2-3 kilograme. Când trag linia, pun benzină de banii ăia, dar măcar nu se pierd. Pentru a putea intra în centrele comerciale, trebuie să ai foarte multă fructe, mai cer şi şpagă, chiar dacă sunt particulari”, a mai spus pomicultorul.

La toate aceste probleme, anul acesta s-a mai adăugat una: pomicultorul n-a primit niciun leu subvenţie de la stat pentru terenul agricol. A depus dosarul, dar nu a primit banii. Susţine că în anii anteriori a primit subvenţie în lunile de primăvară, şi a folosit banii ca să cureţe livada.

El consideră că 2021 este cel mai greu an agricol de până acum. Are peste o tonă de fructe de pădure pe care n-are unde să le dea. Supărat că agrişele se usucă pe arbuşti, în după-amiaza zilei de joi, 8 iulie, Sorin Baciu s-a urcat în tractor şi a distrus fructele. Apoi a coborât din utilaj şi vizibil afectat a spus, aproape în şoaptă, că a renunţat la munca lui.

Momentul în care pomicultorul trece cu tractorul peste arbuşti FOTO: Oana Şlemco

„Aici este un loc unde toţi cei din vechiul CAP plantau in pentru că spuneau că niciodată nu vor creşte copaci. Eu am pus patru rânduri de nuci pentru a stabiliza terenul. Printre ei am pus şi meri pentru suc de mere. Toate au fost crescute de mine. Le-am făcut eu. E păcat de ele. Au gust extraordinar. Au mai multă vitamina C decât lămâia. Oamenii nici nu ştiu de ele şi m-am săturat să îi învăţ pe la piaţă”, a răbufnit bărbatul.

Ce a mai rămas în urma tractorului FOTO: Oana Şlemco

El i-a transmis un mesaj ministrului Agriculturii: „Îi transmit ministrului Agriculturii că dacă nu îi ajută pe micii fermieri şi agricultura în general va vedea consecinţele. Toţi vor renunţa. Anul acesta va fi dezastru”.

