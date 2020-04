EXCLUSIV Cine este pacientul transferat la Bucureşti în aceeaşi aeronavă cu IPS Pimen. „Am zece copii care au nevoie de tată“

Potrivit declaraţiilor generalului Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, Lucian Covaliu a fost internat în Spitalul Suceava pe 13 aprilie, o zi mai târziu a fost transferat la terapie intensivă, pentru că starea sa de sănătate s-a deteriorat.

Pe 15 aprilie a fost intubat, pentru că nu mai putea respira singur. Dorina Covaliu, soţia pacientului, ne-a spus că nu a cerut ca bărbatul să fie transferat la Bucureşti. A fost contactată telefonic de medicul curant, în seara de luni, 20 aprilie, care i-a cerut acordul pentru transfer.

"N-am cerut să fie transferat. Aseară mi-au cerut acordul pentru a fi transferat şi mi-am dat acordul pentru că medicii au spus că există o şansă să fie într-o stare mai bună”, a declarat femeia.

Tot în seara de 20 aprilie a ajuns la spital şi ÎPS Pimen, Arhipeiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, având simptome de COVID-19. Cei doi pacienţi au fost transferaţi în Capitală cu aceeaşi aeronavă, fiind primii bolnavi infectaţi cu COVID-19 transferaţi de la Suceava pe calea aerului.

Drama familiei cu zece copii

Dorina Covaliu a spus că soţul i-a transmis ultimele mesaje pe whatsupp pe 14 aprilie. „Era în perfuzie, cu mască de oxigen. Când am văzut că nu-mi mai răspunde la mesaje, am sunat la spital şi mi s-a spus că nu mai poate să respire, nu-i mai funcţionau plămânii şi l-au intubat. Nu aveam cum să iau legătura cu el. Am încercat să mai sun, mi s-a spus că-i într-o stare grea, aşteaptă şi ei (n.red. - cadrele medicale) să răspundă la tratament, să ne rugăm pentru că ei fac până la un punct. Este nevoie de tată la copii”, a spus femeia.

Familia nu ştie cu exactitate când şi unde s-a infectat pacientul. Lucian Covaliu este şofer profesionist. A revenit în ţară pe 16 martie, când s-a întors din Germania, unde a transportat agricultori la muncă. Soţia susţine că bărbatul n-a fost plasat nici în carantină, nici în izolare.

„De atunci nu a mai plecat şi nici nu i s-a impus de la vamă carantină, şi nici izolare. L-au întrebat din ce zonă vine şi i-au luat temperatura”, a completat sursa citată.

Ea a mai spus că Lucian Covaliu a mai fost internat în spital în 1998, din cauza unei pneumonii puternice, care l-a lăsat cu o sensibilitate la plămâni. Bărbatul răcea destul de des.

Dorina Covaliu a mai arătat că nici ea, şi nici cei 10 copii ai săi n-au făcut testul ca să vadă dacă sunt infectaţi cu noul coronavirus. Femeia a încercat să-şi protejeze copiii de boală cu vitamina C.

Acum, toată familia stă cu sufletul la gură în aşteptarea veştilor de la Bucureşti. Dorina spune că n-are niciun contact la Institutul „Matei Balş” pentru a afla informaţii despre starea de sănătate a soţului ei.

Întrebată dacă are nevoie de ajutor financiar, femeia a spus că nu, deocamdată se descurcă. A ţinut însă să le mulţumească prietenilor, vecinilor şi rudelor care i-au ajutat familia în această perioadă dificilă.