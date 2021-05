Doctoriţa octogenară din Suceava care munceşte 12 ore pe zi. Este în pas cu tehnologia, face voluntariat la vaccinare şi îşi vede toţi pacienţii

La 80 de ani, dr. Rodica Munteanu practică medicina de familie de peste 50 de ani. Este decanul de vârstă al medicilor de familie din judeţul Suceava. Un om adaptabil, care şi-a început cariera într-un dispensar aflat într-o stare deplorabilă. Clădirea din satul Costâna nu avea nici măcar o podea din scânduri, nu era racordată la energie electrică, nu avea apă, iar medicul dormea pe un pat de fier.

Condiţiile precare chiar şi pentru acele vremuri nu au speriat-o însă pe doctoriţa, care, prin muncă şi perseverenţă, a reuşit să rezolve problemele una câte una.

„Am stat în dispensar, pentru că nu aveam locuinţă în sat. Dormeam pe un pat de fier. Aveam o singură cameră, încălzită cu o sobiţă de tablă, lut pe jos. Nu aveam curent electric. În cabinet aveam un telefon cu manivelă şi o lampă.

Pentru că îmi place ordinea şi disciplina, pentru că îmi place frumosul, am spus că nu pot să stau aşa. Aveam cinci sate, trebuie să mă deplasez acasă la bolnavi, la gravide, la lehuze şi nu avem nici măcar o trăsură cu cal. Aveam şi o casă de naşteri cu o cameră, dar erau femei care năşteau acasă.

Am intervenit la toate organele de la judeţ.(...) Am făcut cea mai frumoasă trăsură la Braşca. Am obţinut cal de la CAP. Omul de serviciu a devenit un vizitiu. Am tras curent electric şi am scăpat de lampă. Am nivelat lutul şi am pus scânduri”, a relatat dr. Munteanu.

Imagini din arhiva personală a medicului FOTO: Oana Şlemco

În urmă cu peste patru decenii, după ce a lucrat la sat mai bine de zece ani, doctoriţa s-a mutat în dispensarul din cartierul George Enescu al municipiului Suceava, unde îşi desfăşoară şi astăzi activitatea.

Cartierul era în plină dezvoltare, era un adevărat şantier scăldat în noroi şi din acest motiv medicul venea la serviciu cu cizme de cauciuc, pe care le lăsa la intrare în dispensar, se încălţa cu pantofi şi abia apoi începea să îşi consulte pacienţii.

Oamenii erau mulţumiţi pentru că prezenţa medicului în cartierul lor îi scutea de un drum până în capătul celălalt al oraşului unde se afla cel mai apropiat cabinet medical.

În acele vremuri, medicina avea alte provocări. Rodica Munteanu îşi aminteşte că îşi asuma şi rolul de farmacist, preparând medicamentele pentru copiii bolnavi pe care părinţii nu puteau să îi interneze în spital, pentru că aveau acasă fel de fel de responsabilităţi acasă.

„În farmacii acum există stasul: siropel de tuse, greaţă, pastiluţa de vărsături. Atunci trebuia să folosim tot ce am învăţat la farmacie, la fizică, la chimie. Ca să poţi ajuta un sugar care vărsa, care nu primea nimic pe gură, stătea la 10 km de dispensar, injecţiile acasă nu le putea face nimeni din şase în şase ore. Ce faci? Mama refuză internarea, pentru că mai avea şase copii acasă. Ce faci? Făceam preparate. Preparam supozitoare cu cantitatea potrivită de antibiotic, de medicament pentru greaţă. Administram supozitorul după greutatea corporală şi tratam copilul acasă pentru ca mamele să aibă grijă şi de ce ceilalţi copii”, a spus medicul.

S-a infectat cu noul coronavirus şi a fost asimptomatică

Deşi se încadrează în grupa de risc, Rodica Munteanu a muncit şi anul trecut şi anul acesta, în timpul pandemiei de COVID-19. S-a infectat în martie 2020, când Suceava era pe primul loc pe ţară ca număr de persoane bolnave din cauza noului virus.

A fost însă asimptomatică şi după două săptămâni s-a întors la muncă, în cabinet, pentru că şi-a dorit să fie aproape de pacienţii săi. Spune că nu i-a fost frică nicio clipă că s-ar putea reinfecta. A rămas optimistă şi a reuşit să îi ajute pe bolnavi oferind consultaţii telefonice.

FOTO: Oana Şlemco

Rodica Munteanu ştie să folosească telefoanele smart şi programele informatice pentru eliberarea reţetelor în format electronic. Unii medici de familie nu au reuşit să se adapteze din acest punct de vedere şi au angajat alte persoane ca să-i ajute.

Voluntară în Centrele de Vaccinare

Octogenara are o energie de invidiat, îşi iubeşte profesia şi iubeşte oamenii. Din dragoste şi respect pentru pacienţi, când a început campanie de vaccinare anti-COVID-19 în Suceava, când majoritatea medicilor nu voiau să facă voluntariat, Rodica Munteanu a lucrat în Centrul de Vaccinare de la Spitalul Judeţean „Sfântul Ioan cel Nou”. La acea vreme era cel mai aglomerat centru de imunizare din judeţ.

Acum, doctoriţa sprijină campania din Centrul de Vaccinare de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, unde se duce după ce consultă pacienţii cabinetului său.

Practic, medicul lucrează câte 12 ore în fiecare zi. „Nu este dificil. Atâta timp cât îţi doreşti să munceşti şi vezi că lumea este mulţumită şi că iese ceva din mâinile tale, parcă nu oboseşti. Munca este un medicament, este un stimulator, asta mă mulţumeşte, nu rugineşte mintea, faci gimnastică medicală, gimnastica creierului şi mergi mai departe”, arată dr. Rodica Munteanu.

Dr. Rodica Munteanu la centrul de vaccinare Foto Oana Şlemco

