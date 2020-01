Cum se manipulează comunicarea pe Facebook: Zeci de conturi false sau ale postacilor pentru promovarea conducerii unei primării

Potrivit site-ului stirisuceava.net, viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi, are o reţea de peste 50 de conturi fictive sau care au caracteristici specifice conturilor false, pentru a manipula discuţiile de pe Facebook. „Prietenii” viceprimarului îi dau share şi like la postări. Îl felicită, îl laudă şi, când este cazul, intervin în dezbateri ca să-i convingă pe nemulţumiţi că situaţia este alta decât cea pe care o reclamă.

Pagina de Facebook a viceprimarului Lucian Harşovschi are peste 17.000 de abonaţi. Dar, paradoxal, 95% dintre distribuiri şi 80-90% dintre comentarii, toate laudative, sunt generate întotdeauna de aceleaşi aproximativ 50 de persoane.

„Am analizat ultimele zece postări ale lui Lucian Harşovschi şi am aplicat cele şase criterii enumerate de MalwareFox.com pentru identificarea conturilor false de pe Facebook. Printre persoanele care frecvent adaugă comentarii la postări sau distribuie conţinutul publicat de viceprimar am identificat peste 50 de conturi de Facebook evident false sau cu caracteristici specifice conturilor false şi doar cinci-şase persoane reale. Există şi posibilitatea ca două-trei dintre aceste conturi să aparţină unor persoane reale, dar în acest caz nu am reuşit să le identificăm corespunzător pentru că prezintă caracteristici evidente ale unor conturi false, aşa cum sunt ele enumerate de MalwareFox”, transmite sursa citată.

Autorul materialului a publicat şi o captură de ecran, în care apar opt comentarii, toate laudative la adresa viceprimarului, toate ar fi conturi false.

Unele conturi sunt ilustrate cu fotografii descărcate de pe internet.

Reţeta de manipulare şi distribuire a informaţiilor pe Facebook este folosită şi de primarul Ion Lungu, dar şi de conducerea PNL Suceava, o parte dintre cele 50 de conturi fiind folosite în acest sens.

Nici Lucian Harşovschi, şi nici Ion Lungu n-au putut fi contactaţi pentru a-şi exprima un punct de vedere cu privire la subiectul postacilor şi al conturilor false.