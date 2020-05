Cum a reuşit o învăţătoare din vârf de munte să găsească laptopuri pentru elevii ei. „De câteva zile, descoperim cu toţii cum stă treaba cu şcoala online“

Ionela Păcuraru este învăţătoare în satul Dârmoxa, din oraşul Broşteni ai judeţului Suceava. Localitatea este într-o zonă izolată. Pentru a ajunge în Broşteni, sătenii parcurg cu maşina un drum de aproape două ore. Asta şi pentru că artera judeţeană n-a mai fost asfaltată de ani de zile şi în fiecare primăvară arată ca după război.

În sat sunt 8 elevi de clasele I-IV, care învaţă în regim simultan. Au fost şi mai puţini în anii anteriori. Copiii sunt prea mici ca să devină navetişti şi din acest motiv Inspectoratul Şcolar Suceava a decis să nu desfiinţeze şcoala de la Dârmoxa.

În contextul pandemie de COVID-19, nici în satul de la munte nu s-au mai ţinut cursuri. Copiii au rămas acasă. Patru dintre ei aveau dispozitive ca să se conecteze la platforme electronice pentru a participa la cursuri la distanţă, însă ceilalţi patru nu aveau.

Aşa că învăţătoarea Ionela Păcuraru şi-a rugat prietenii să o ajute. A făcut rost de patru laptopuri second-hand, „unele vechi, altele mai crăpate”, dar toate funcţionale. S-a dus acasă la fiecare copil, pentru a face instructaje, şi, încet-încet, cursurile la distanţă încep să devină rutină.

Doar învăţătoarea Ionela Păcuraru mai vine la şcoală. Elevii participă la cursurile on-line de acasă. FOTO: Ionela Păcuraru

Învăţătoarea Ionela Păcuraru. FOTO: stirileprotv.ro

”Prietenii mei mi-au sărit în ajutor, cunoscând situaţia de la Dârmoxa. Personal nu am făcut vreun efort deosebit decât să spun de ce am nevoie. Apoi, am făcut conturi de Gmail fiecărui elev, le-am instalat aplicaţia Webex de pe care se conectează, plus Team-view pentru eventuale reparaţii de la distanţă. Partea rea, în pandemia asta, este că am fost nevoită să merg acasă la fiecare să-i instruiesc puţin cum se foloseşte un laptop, mai ales cu aplicaţia online la care sunt nevoiţi să se conecteze zilnic, singuri, pentru că unii nu au avut nici măcar telefoane. Cert este că avem câteva zile de când muncim şi descoperim toţi, părinţi, bunici, mătuşi, cum stă treaba cu şcoala on-line. Este cam greu, dar important e că ne place ... şi avem voinţă. Eu merg la şcoală şi le predau din faţa tablei interactive, cu manuale digitale, cu explicaţii multe ... dar am încredere că va fi bine”, a declarat învăţătoarea.

Şi la Moldoviţa s-a întâmplat o minune. Potrivit Danielei Ceredeev, profesor coordonator şi mentor, înainte de Florii, 26 de copii, care fac parte din Centrul CIVIC Jr. - Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, au primit tablete în cadrul unui proiect accesat de şcoală. Profesor Merito, Daniela Ceredeev, care este directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, a mers la locuinţa fiecărui copil pentru a-i înmâna darul preţios.