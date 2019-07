Cine este Otilia Ciotău, prima femeie din România care a cucerit vârful Everest: „Am urcat scări ore întregi şi am alergat ore întregi pe întuneric sau prin zăpadă“

Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă a anunţat pe site-ul oficial că Otilia Ciotău este prima femeie din România care a cucerit vârful Everest, de 8.848 de metri.

Tânăra în vârstă de 38 de ani este absolventă a promoţiei 1995 – 1999 de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava. Şi-a continuat studiile la ASE Bucureşti, iar apoi la şcoala doctorală DOFIN.

Actualmente locuieşte în SUA şi lucrează la Banca Mondială. „M-am născut în Suceava într-o zi geroasă de iarnă acum mai bine de 38 de ani. Am învăţat repede de la unduirea spinărilor de uriaş - dealurile Podişului Sucevei - că în viaţă te confrunţi în permanenţă cu urcuşuri şi coborâşuri şi niciodată nu poţi să ştii ce vei găsi dincolo de următorul deal. Sunt finanţist şi matematician de profesie; ciclist, alpinist şi marinar amator... şi din când în când, scriitor”, a arătat cu blândeţe sucevenca.

Otilia Ciotău, înainte de a se muta în SUA: FOTO: Arhiva personală

Otilia spune că este un om care visează mult. „Când nu visez, îndeplinirea viselor mă ţine extrem de ocupată (...). Visul te împinge dincolo de zona de confort şi te ajută să explorezi teritorii - atât în interiorul tău, cât şi în exterior – care ar rămâne altfel necunoscute. Visul este toiagul pe care te sprijini atunci când eşti în afara zonei tale de confort şi magnetul care te atrage spre imposibil, aducând la suprafaţă cea mai puternica “versiune” a ta. Visul e ancora care nu te lasă să fii purtat de val, dintr-o direcţie în alta, în viaţa de zi cu zi”, a arătat alpinista.

Cucerirea vârfului Everest, visul care nu s-a stins

Pe când avea doar paisprezece ani, a auzit despre primul român care a escaladat Everestul - Constantin Lăcătuşu - şi spune că pentru câteva secunde a uitat uitat să respire. A impresionat-o atât de mult reuşita lui, încât a început să citescă tot mai mult despre munţi şi a ajuns să facă liste cu munţii pe care urma să-i escaladeze. Toate începeau cu acelaşi nume: Everest. „Dar, pentru că în familia mea majoritatea timpului era dedicată studiului ştiinţelor exacte, şi sportul şi timpul petrecut în natură erau pe plan secundar, m-am gândit că e imposibil pentru mine să ajung vreodată acolo. Ce nu am ştiut atunci, dar am aflat mai târziu este că, studiind matematica şi concentrându-mă ore în şir pe rezolvat probleme dificile, îmi antrenam de fapt mintea şi voinţa şi că acest tip de antrenament era la fel de important pentru o expediţie pe Everest ca şi antrenamentul fizic. Am pus cele două vise „imposibile” - urcatul pe Everest şi navigatul în jurul lumii - deoparte pentru mulţi ani de zile, pentru a studia finanţe şi matematică, şi pentru a-mi face o carieră”, a mai spus sursa citată.

O imagine din timpul expediţiei: FOTO: Arhiva personală

Totul s-a schimbat într-o zi când lucra la un proiect de suflet care are drept scop construirea încrederii în sine pentru fetele care încearcă să îşi găsească drumul în viaţă. A înţeles atunci că trebuie să-şi urmeze visul de a cuceri vârful Everest. Cât a locuit în România a hoinărit pe munţi, dar niciodată într-o expediţie serioasă..

După ce a decis să urce pe Everest, s-a antrenat în Colorado pe diverşi munţi urcând, de exemplu, pe vârful Quandary (4.348 metri) pe un viscol incredibil.

Otilia a explicat că a avut o experienţă extraordinară pe muntele Washington - unde se spune că vremea poate fi la fel de potrivnică ca pe Everest. Atunci a fost prinsă într-o furtuna de zăpadă. A trebuit să se întorcă, deşi era aproape de vârf. În New Hampshire a învăţat să escaladeze gheaţa şi s-a bucurat să descopăre că are o afinitate pentru acest sport.

A început să citească istorisiri ale celor care au urcat pe Everest şi apoi şi-a identificat punctele slabe, cum ar fi lipsa de experienţă în escaladări la altitudini ridicate şi cu rucsac de greutate semnificativă în spate, şi a găsit soluţii. Pentru aproape patru luni a dormit într-un cort cu aer cu oxigen redus pentru a simula condiţiile de la altitudine ridicată şi s-a antrenat pe bicicletă cu masca cu oxigen redus. Pe lângă antrenamentul cu greutăţi pentru braţe, a purtat aproape în permanenţă în spate o vestă cu greutăţi de 20 kg, precum şi greutăţi la glezne, pentru a-şi obişnui picioarele cu ghetele grele pentru mers la altitudine şi colţari.

Otilia Ciotău, pe drumul spre împlinirea unui vis din adolescenţă. FOTO: arhiva personală

„Am urcat scări ore întregi, în ritm alert, şi am alergat, tot pentru ore întregi, uneori pe întuneric, prin zăpadă, cu vesta de greutăţi în spate şi cu greutăţi la glezne, pe dealurile din parcul Rock Creek. În fiecare zi m-am obişnuit să mă trezesc la 4-5 dimineaţa şi până la începerea serviciului, să parcurg 15-20 de kilometri pe bicicletă, să alerg 5-6 kilometri şi să înot, dacă mai rămânea timp. Seara după servici - vâsle, greutăţi şi antrenament pentru abdomen. Pentru minte, meditaţie şi cărţi despre Everest, precum şi episoade TED despre oameni care au reuşit să transforme imposibilul în posibil, ca de exemplu, Diana Nyad şi Lewis Pugh”, a explicat sucevenca.

Otilia Ciotău a atins vârful Everest în data de 23 mai 2019, în cadrul unei expediţii comerciale internaţionale organizate de o companie americană. Pentru ascensiune, care s-a desfăşurat pe versantul nordic al masivului, prin Tibet, China, Otilia a utilizat oxigen suplimentar şi a beneficiat de sprijinul şerpaşilor - ghizii care însoţesc alpiniştii porniţi în ascensiune pe vârfurile din Himalaya. Performanţa sa este cu atât mai meritorie cu cât escaladarea şi coborârea Everestului le-a făcut în condiţii de frig extrem, care i-au produs „arsuri“ la nivelul pielii, cât şi cu patru coaste fracturate în timpul traversării trecătorii North Col, care leagă vârfurile Everest şi Changtse.

„Dar nu sunt alpinist de profesie şi serviciul pe care îl am solicită maximă concentrare. Cel puţin pentru un an, din cauza constrângerii impuse de zilele de concediu, proiectul meu va fi să escaladez “munţi” din interior - adică să scriu despre experienţa mea pe Everest şi să împărtăşesc ce am învăţat cu cei din jur, concentrându-mă pe a inspira când mai multe fete în a dobândi acea încredere în resursele interioare care te face invincibil”, a conchis Otilia Ciotău.

