Cine este primul pacient al Spitalului Judeţean Suceava care s-a videncat de COVID-19: „Am vrut să mă vindec, am gândit mereu pozitiv“

Primul pacient al Spitalului Judeţean Suceava care s-a videcat de COVID 19 este medicul infecţionist Olguţa Sturdza. Ea a revenit joi, 2 aprilie, la serviciu, în linia întâi şi este pregătită şi dornică să ajute cât mai mulţi pacienţi.

Medicul s-a îmbolnăvit la mijlocul lunii martie, s-a testat pe 17 martie şi rezultatul a fost pozitiv. Mărturiseşte că a trecut şi prin clipe grele, mai ales în primele zile de boală, dar nu şi-a pierdut nicio clipă optimisul, a încercat să gândească pozitiv şi a reuşit să învingă noul virus.

„În primele zile a fost mai greu, dar după 5-7 zile de tratament încep să se vadă îmbunătăţirile. Am vrut să mă vindec, am gândit mereu pozitiv şi îndemn pacienţii să facă la fel”, a declarat medicul pentru Monitorul de Suceava.

Cât a fost bolnavă şi s-a tratat la domiciliu, doctorita Sturdza a ţinut permanent legătura cu colegii ei care au rămas la serviciu ca să-i trateze pe pacienţi. „Sper să fiu de folos, să ajut cât mai mulţi pacienţi. Am fost foarte mâhnită când am văzut că erau pacienţi foarte mulţi, iar colegii rămaşi nu mai făceau faţă. Am păstrat permanent legătura telefonic cu colegii mei şi am încercat să ajut cât de mult am putut”, a mai spus medicul.

Doctoriţa crede că spitalul va depăşi această etapă negră a existenţei sale şi va continua să facă performanţă.

„Spitalul Suceava este unul de elită, foarte bine dotat şi cu personal medical competent, cu foarte buni profesionişti. Sunt optimistă, cred că ne vom redresa şi vom fi din nou fruntea. A fost o perioadă nefericită, dar avem resurse să revenim şi să ne luptăm cu boala, să avem tot mai mulţi pacienţi vindecaţi. Suntem conştienţi că vor fi şi cazuri severe, dar suntem aici şi vom lupta cu toate forţele pentru pacienţii noştri”, a mai cadrul medical.