Ce spune psihiatrul care l-a examinat pe românul acuzat de tortură şi viol în Belgia. Mărturisirea şochează

Alexandru Caliniuc ar fi comis fapta în anul 2017, pe o plajă de pe raza localităţii belgiene Knokke-Heist. De atunci şi până în prezent, el a ţinut prima pagină a ziarelor din Belgia. Cu atât mai mult cu cât şi-a schimbat declaraţia de mai multe ori şi de fiecare dată a descris momente înfiorătoare pe care le-a petrecut alături de victimă.

Presupusul agresor a fotografiat şi filmat ultimele clipe din viaţa tinerei, despre care susţine că a găsit-o întâmplător pe plajă. El le-a spus anchetatorilor că fata era moartă, dar în imaginile video se observă că era în agonie şi îşi mişca atât capul cât şi picioarele.

Suspectul susţine că a întreţinut relaţii cu victima din curiozitate

Recent, Alexandru Caliniuc a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu victima sa, aşa cum au arătat şi probele ADN, însă spune că nu ar fi ucis-o.

El a declarat că atunci când a plecat de lângă ea, Sofie Muylle era în viaţă. "Era întinsă pe burtă. Am întors-o spre mine şi am pus-o pe spate. Era ca şi cum ar fi fost lovită. Avea vânătăi pe faţă. Nu mai avea putere în braţe. Mi-a fost teamă că apa o va lua, aşa că am tras-o spre gard. Nu am lovit-o. Nu i-am făcut nimic“, a declarat presupusul agresor, potrivit stiridiaspora.ro. Pe de altă parte, presupusul criminal a răspuns nesincer la întrebările adresate în timpul testării cu detectorul de minciuni, cu privire la violenţa exercitată asupra tinerei.

Rtl.be relatează că în timpul audierii sale, suspectul a spus că a întreţinut relaţii sexuale cu victima din curiozitate. "Dacă i-aş fi făcut ceva unei fete, de ce aş fi filmat totul? Eram pur şi simplu curios să mă culc cu această fată, pentru că nu mai făcusem relaţii sexuale până acum", a spus el. Cu toate acestea, la o audiere ulterioară, Caliniuc a recunoscut că a avut anterior contact sexual atât cu bărbaţi, cât şi cu femei. În plus, a făcut avansuri şi unui deţinut.

La sfârşitul audierilor, Caliniuc a vorbit şi direct cu tatăl lui Sofie Muylle. Acuzatul a căzut în lacrimi în genunchi implorând iertare. „Ştiu că este foarte dificil pentru tine. Eram încă tânăr, dar te rog să mă ierţi”, a exprimat el, potrivit rtl.be.

Ce spun legiştii

Legiştii care au examinat cadavrul tinerei au stabilit în urma necropsiei că decesul victimei a fost cauzat de un stop cardiac provocat de hipotemie. Era luna ianuarie când a fost comisă fapta, era frig afară, iar tânăra fost abandonată pe plajă. Tânăra prezenta urme de violenţă, a fost strânsă de gât, însă o echipă de experţi a ajuns la concluzia că sufocarea nu a fost fatală.

Părăsit de colegul de celulă

Alexandru Caliniuc a venit în ţară la câteva luni după moartea tinerei. El susţine că a primit un telefon de la mama sa, care auzise că era anchetat pentru tortură, viol şi crimă. Tânărul a fost prins atunci de poliţişti şi trimis în Belgia, unde a participat la sesiuni de reconstituire a faptelor.

Caliniuc a fost încarcerat în închisoarea din Bruges, unde colegii săi s-au plâns că avea un comportament deviant şi l-au poreclit „perversul”, pentru că s-ar fi masturbat în faţa lor.

Caliniuc are discernământ

Încă de la demararea anchetei, Alexandru Caliniuc a fost supus unor expertize psihiologice şi psihiatrice, specialiştii stabilind că este o persoană cu interes sexual excesiv şi deviant, care are însă discernământ. „El manifestă un comportament clasic de pervers sexual. Cred că a luat acele imagini ca să arate în ce stare o găsise pe Sofia Muylle. Este o formă pură de sadism sexual. Suferinţa victimei l-ar fi putut afecta, motiv pentru care nu a fimat-o goală”, a declarat doctorul Lodewijk, potrivit ziardesuceava.com.

Medicul psihiatru a mai arătat că Alexandru Caliniuc are flashback-uri asupra faptelor atunci când se masturbează, dar că acesta nu s-ar gândi la victimă, ci la modul în care ar fi trebuit să acţioneze în noaptea respectivă.

„El spune că îi pare rău, dar nu simte cu adevărat sentimente de regret. Este doar o abordare superficială şi instrumentală a ceea ce s-a întâmplat. Am văzut două momente emoţionante în timpul reconstrucţiei. Când tatăl i-a vorbit, a căzut în genunchi şi a cerut iertare. În rest, nu am văzut lacrimi sau niciun alt semn de regret. De asemenea, nu a sunat la serviciile de urgenţă când a găsit-o pe Sofia Muylle. El a declarat că îi era frică să îi contacteze”, a mai declarat doctorul Lodewijk.

Dacă va fi găsit vinovat, românul riscă să rămână în închisoare pe viaţă.

