Bancuri cu Bulă. Ce-i răspunde lui Ciorbea după ce se loveşte de el pe scările Parlamentului

1. Pe scările Parlamentului Bulă se loveşte de Ciorbea:

– De ce nu te uiţi pe unde mergi?

La care Bulă indignat zice:

– Dar tu de ce nu mergi pe unde te uiţi?

2. Bulă merge pe stradă şi se întâlneste cu Ştrulă.

– Mă, Strula, hai să-ţi bat un cui în cap, vrei?

– Ce mă, Bulă, eşti nebun? Dacă dai pe lângă şi-mi spargi capul?

3. Bulă vine de la şcoală.

Mama îl întreabă:

– Ai ieşit la tablă?

– Da!

– Şi ce ai făcut?, îl întreabă mama.

– Am şters-o.

4. La ora de istorie.

– Bulă, ce au făcut românii după ce au trecut Dunărea?

– Şi-au uscat hainele.

5. Profesorul supărat îl întreabă pe Bulă:

– Bulă ai citit „Iarna pe uliţă”?

– Domnule profesor, eu nu am citit nici vara pe terasă.

6. Mama:

– Bulă, de ce ai luat o notă aşa de mică la test?

Bulă:

– Din cauza absenţei, mamă!

Mama:

– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit de la şcoală?!

Bulă:

– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat de la test!

7. Bulă, pensionar, stătea de vorbă cu alţii ca el:

– Ai văzut că Ionescu a murit după şase luni de la pensionare, Popescu după trei luni, Georgescu după două luni.

– Or fi băgat ăştia ceva în pensie!, răspunde Bulă.

8. – Bulă, numeşte câteva penitenciare din România!

– Nu ştiu, doamna profesoară!

– Păi, unde ajung oamenii condamnaţi, cu dosare penale?

– Aaa… de ce nu spuneţi aşa?! Ştiu! Rahova, Jilava, Poarta Albă, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului.

9. – Ce-ai păţit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Şi nu poţi să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

10. – Curtea şcolii are lungimea de 52 de metri şi lăţimea de 38 de metri.

Ce vârstă am eu?

– 44, domnule profesor, răspunde Bulă.

– Perfect, Bulă.

- Explică-le şi colegilor tăi cum ai apreciat aşa de exact!

– Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dumneavoastră şi are doar 22 de ani!

