Acuzaţii de discriminare la angajarea în silvicultură. Criteriile bizare impuse de şeful Regiei Naţionale a Pădurilor

Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a scris pe grupul de Facebook „Campus USV” că criteriile de evaluare folosite de RNP pentru ocuparea posturilor de inginer silvic sunt ”în principiu, discriminatorii”. ”Dacă vorbim strict de absolvenţii USV, atunci ei sunt defavorizaţi în raport cu absolvenţii Universităţii din Braşov dar sunt favorizaţi în raport cu absolvenţii celorlalte 6 universităţi cu absolvenţi în concurs (Bucureşti, Cluj, Timişoara, Oradea, Craiova, Arad)”, a arătat Mihai Dimian.

Prorectorul a explicat că Universitatea nu poate să atace metodologia de angajare a RNP, nefiind parte în acest proces, ”însă orice absolvent de silvicultura (cu excepţia celor de la Braşov) poate face o sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării”.

„Hotărârea Consiliului nu cred că va putea opri concursul în derulare dar va determina schimbarea criteriilor pentru viitoarele concursuri. Dacă se doreşte suspendarea concursului actual atunci, pe lângă solicitarea către CNCD, trebuie făcută şi o acţiune în instanţă (de cineva care a participat la concurs şi se consideră discriminat). Din motivele prezentate mai sus, eu nu vă pot sfătui nici să faceţi, nici să nu faceţi o astfel de acţiune. Însă, din punctul meu de vedere, sunt legal discriminatorii astfel de criterii iar justificarea folosită de regie este eronată logic”, le-a transmis prorectorul absolvenţilor Facultăţii de Silvicultură din cadrul USV.

Mihai Dimian este de părere că pe baza argumentelor folosite de directorul Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, pentru a justifica aprobarea noilor criterii ”ajungem la concluzia că absolvenţii celei mai bune universităţi tehnice din lume (Massachusetts Institute of Technology) sunt mai slabi decât absolvenţii Universităţii Tehnice din Budapesta deoarece aceasta din urmă are de 2 ori mai mulţi studenţi (24.000 faţă de 10.000 cât are MIT) şi a fost înfiinţată cu 80 de ani înaintea MIT (1782 faţă de 1865 MIT). (Merită precizat că Budapesta University of Technology and Economy este mai jos de locul 800 în topul internaţional al universităţilor ARWU)”.

În vara acestui an, Regia Naţională a Pădurilor a aprobat „procedura operaţională privind recrutarea personalului aflat la debutul în profesie şi efectuarea stagiului”.

Este vorba despre o serie de criterii de departajare a candidaţilor care se înscriu la concursurile RNP pentru ocuparea posturilor de inginer silvic stagiar. Posturile sunt, pe de o parte, pe perioadă determinată şi, pe de altă parte, remunerate.

Noua procedură, semnată de directorul general al RNP, Gheorghe Mihăilescu, îi avantajează pe absolvenţii facultăţilor cu vechime mai mare şi cu un număr mai mare de studenţi.

Aşadar, angajatorul RNP ţine cont de: nota obţinută de candidat la examenul de licenţă (2,5 puncte); media de absolvire a anilor de studiu de licenţă calculată ca medie aritmetică a celor patru ani de studiu (2,5 puncte); cifra de şcolarizare în anul de studiu 2019-2020 a facultăţii de silvicultură pe care a absolvit-o candidatul (1,5 puncte); vechimea unităţii de învăţământ pe care a absolvit-o candidatul în cadrul sistemului educaţional naţional (1,5 puncte puncte); interviul (2 puncte).

Contactat telefonic, directorul general Regiei Naţionale a Pădurilor, Gheorghe Milăilescu consideră că este normal să-i avantajeze pe absolvenţii facultăţilor istorice din România.

„Este o procedură nouă, avizată. Legea spune că angajatorul face procedura lui proprie, respectând criterii şi criterii obiective. O universitate de 200 de ani, în concepţia noastră, a tuturor, e mai valoroasă decât una de 10 ani. Este o opinie. Eu spun că Universitatea Tehnică de la Viena este mai valoroasă dacă are 300 de ani şi o căutăm cu toţii. Harvard-ul şi alte facultăţi sunt recunoscute şi pentru vechime. Cifra de educaţie pusă de Ministerul Educaţiei este obiectivă? În opinia mea trebuie să fie. Trebuie să aibă la bază un studiu de piaţă”, a declarat directorul RNP.

În procedura elaborată de RNP se arată că absolvenţii Universităţii Transilvania de la Braşov primesc cel mai mare punctaj la capitolul vechimea instituţiei de învăţământ şi cifră de şcolarizare.

Coincidenţă sau nu, directorul general Gheorghe Milăilescu este absolvent al Facultăţii de la Braşov. În plus, anul acesta s-a înscris la doctorat tot la această facultate şi a fost declarat admis.

Întrebat dacă în stabilirea metodologiei de departajare a candidaţilor pentru posturile de inginer silvic stagiar a contat că este doctorand la Braşov, Gheorghe Mihăilescu a răspuns: „Sunt absolvent al Braşovului, nu mă puteţi condamna pentru asta. Este dreptul meu legitim să mă înscriu la un doctorat. Aceste lucruri sunt începute cu mult înainte să dau examenul de înscriere la doctorat. De acum ce să fac? Să mă împuşc eu? Am 55 de ani, am 30 de ani de vechime, sunt un profesionist în domeniu, am terminat facultatea în 1990 cu o licenţă. Nu are nicio legătură. Să vedem rezultatul final (n.r. al concursului care se află în desfăşurare pentru posturile de inginer silvic stagiar)”.