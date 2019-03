Ştefan Mandachi, românul care a făcut un metru de autostradă din banii lui: „Mediul de afaceri e dominat de frică!”

Suceveanul Ştefan Mandachi, omul de afaceri care a lansat manifestul pentru construirea de autostrăzi şi care a anunţat că va opri activitatea afacerilor sale timp de 15 minute, pe 15 martie, la ora 15,00, a mărturisit la emisiunea „În faţa ta” , difizată la Digi24 că a fost realmente şocat de valul de susţinere pe care l-a primit din partea altor antreprenori.

„Încă mai am cel puţin 4.000 de mesaje necitite în telefon. Foarte mulţi dintre cei cu care am vorbit mi-au spus că am făcut un lucru extraordinar. Autorităţile care au în competenţă drumurile nu m-au căutat, nu au reacţionat. Dar vreau să vă spun despre cei din Suceava, că de acolo am mesaje evidente. Suceava cred că va fi blocată integral”, a spus Mandachi.

Întrebat de ce alţi oameni de afaceri nu sunt atât de vocali ca el în a cere aceste autostrăzi, Ştefan Mandachi a spus că motivele ar fi „frica” şi „zona de confort din care oamenii de afaceri sunt foarte greu smulşi”. „Astea sunt două inconveninente, pentru că şi eu am fost în aceeaşi situaţie. Şi mie mi-a fost frică, şi eu am fost în zona de confort”, a adăugat întreprinzătorul.

El a punctat şi că frica înseamnă, de fapt, „frică de controale, frică de amenzi, frică de repercusiuni”. „Că dacă îţi ceri drepturile, s-ar putea să fii penalizat şi nu numai la nivel politic. Nu vreau să fac politică. Repet şi subliniez că nu vreau să fac politică”, a spus omul de afaceri.

Totuşi, Ştefan Mandachi a precizat că, după ce a lansat manifestul pentru construirea de autostrăzi, oamenii de afaceri au început să iasă din zona de confort.

„În momentul în care am pornit manifestul am fost uimit, pot să spun şocat de cât de mulţi antreprenori au rezonat cu mine. Cred că asta este termenul. Nu pot să-mi revin de tot în momentul în care văd oameni de afaceri vocali, care îşi închid fabricile, centrele comerciale”, a spus investitorul.

„Aştept sucevenii să vină, să le arătăm românilor cât suntem de ospitalieri, cum sunt bucovinenii. Vreau să vină toată Suceava alături de noi. Adică avem oameni care vin din Suedia, Danemarca, America, Anglia care vin la Suceava pentru acest eveniment şi ar fi culmea să vină zeci de mii de oameni din ţară şi să nu vină câteva zeci de mii de oameni din Suceava. Deci, vă aştept suceveni să veniţi!”, le-a transmis el sucevenilor.

Ştefan Mandachi a menţionat că pe 15 martie, la ora 15,00, va „inaugura” metrul de autostradă construit din banii lui în apropiere de Suceava menţionând, totodată, că nu este în măsură să compare preţul de cost cu cel al unei autostrăzi adevărate.

„Da. Ea respectă parametrii, dimensiunile unei autostrăzi cum mergeţi cu maşină când aveţi norocul să mai prindeţi vreun petic de autostradă în România, puteţi să puneţi ruletă, măsuraţi şi veţi vedea 27 de metri sau câţi sunt acolo că nu mai ştiu exact. Fiecare bandă are un număr de metri, are nevoie de semnalistică. Deci semnalistică e la fel, semnalizarea e la fel, bitumul e la fel, betoanele sunt la fel, cimentul e la fel, dar nu are structura de fundare la fel, nu sunt făcute studii geo în adâncime. E simbolică. Nu am insinuat că nu ar costa mai mult. Nu am indus în eroare pe nimeni”, a spus Ştefan Mandachi.

VIDEO Cine este Ştefan Mandachi, afaceristul care a construit din fonduri proprii primul metru de autostradă din Moldova

VIDEO Un om de afaceri a construit din bani proprii primul metru de autostradă din Moldova. Cât l-a costat toată lucrarea

Suceveanul cu autostrada, hărţuit de autorităţi în legătură cu autorizaţiile şi actele pământului: „Am construit pe terenul proprietate personală“



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: