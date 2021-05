Păpuşi făcute din fetrul de pe vremea bunicilor, bucuria copiilor. Creatoarea: „Sunt pozitive, haioase şi atractive“

Când lasă deoparte cifrele, Mirela Nicolau, de 52 de ani, intră în lumea magică a jucăriilor. Păpuşile ei au ajuns în toate colţurile ţării aducând zâmbete pe chipurile copiilor.

Absolventă de ASE, Mirela Nicolau trăieşte la Slobozia, iar de 29 de ani este funcţionar la bancă. Îşi iubeşte meseria, dar după programul solicitant se relaxează lucrând păpuşi. Uneori, pierde noţiunea timpului, iar nopţile şi le petrece la masa de lucru.

„Într-adevăr este o muncă migăloasă, care necesită multă atenţie, inspiraţie şi o stare de spirit pe măsură. Pe mine mă relaxează nespus această activitate, pe care am descoperit-o în urmă cu aproape 3 ani. De fapt, totul a pornit de la nişte mărturii pentru botez. Era nişte păpuşi în miniatură. Mi-au plăcut şi mi-am zis să încerc şi eu. Am fost convinsă că pot realiza astfel de obiecte. Chiar mai bine decât cele pe care le văzisem. Cred că am şi reuşit, din moment ce păpuşile sunt căutate, iar copiii, dar şi adulţii sunt încântaţi”, povesteşte Mirela Nicolau.

Păpuşile create la Slobozia au ajuns în toată ţara FOTO Facebook/M.N.

Talentul, moştenit de la bunica

Talentul pentru creaţie crede că l-a moştenit de la bunica sa, o femeie gospodină şi pricepută care lucra la maşina de cusut. Mirela, copil fiind, îşi urmărea bunica şi uneori îi lua locul la maşina de cusut, meşterind tot felul de rochiţe şi fustiţe, cu care apoi îmbrăca borcănele.

Păpuşă realizată din fetru, material comandat în Anglia şi Italia FOTO Facebook/M.N.

“Am o aplecare către partea artistică şi mi-ar fi plăcut să pot face mai multe, dar am ajuns să fiu economist. Nu erau foarte multe oportunităţi în trecut, în afară de Clubul Pionierilor, aşa că nu am insistat pentru a-mi dezvolta acest talent până când mi-am dat seama că pot încerca. A fost o provocare pentru mine, iar reacţiile oamenilor mi-au dat şi mai multă încredere pentru a continua să realizez păpuşi. Sincer, la început nu credeam că vor avea succes, dar comenzile de la cunoştinţe, prieteni şi colegele de serviciu mi-au confirmat că, într-adevăr, sunt speciale”, spune creatoarea de păpuşi.

Pozitive şi foarte atrăgătoare

Ca să poată uimi lumea cu creaţiile sale, Mirela Nicolau a început să se documenteze, să citească şi să caute cele mai bune materiale din care să realizeze jucăriile excepţionale. Şi-a dat seama că pe piaţa românească nu mai există materialele trainice de odinioară, astfel că a ajuns tocmai în Anglia şi Italia pentru a cumpăra fetru.

Pregătite de drum, pentru a fi livrate în ţară FOTO Facebook/M.N.

„Este o pânză de foarte bună calitate. Comenzile se fac pe internet, iar apoi primesc acasă coletele. E drept că şi preţul este pe măsură, dar altfel nu ar ieşi ceea ce îmi doresc. Am căutat şi la noi, în mercerii, diverse accesorii, dar nu se mai găsesc. Sunt materiale rigide pe care eu nu aş fi putut să le folosesc. Nici culorile nu mi-au plăcut, parcă nu transmiteau nimic. Am insistat, am căutat şi într-un final am descoperit ceea ce mi-am dorit. Mi-am dat seama că acest creaţii ale mele sunt cu totul altfel decât ceea ce se comercializează la noi. Sunt pozitive, haioase şi foarte atrăgătoare”, explică Mirela Nicolau.

Fetru din Anglia şi Italia

O rolă de fetru - pâslă trainică şi bine realizată - o costă 6 lire la care se adaugă încă 25 de lire, cheltuielile de transport. Din Italia comandă cu 20 de euro bucăţile de fetru care apoi, cu măiestrie, îmbracă păpuşile.

Păpuşile create la Slobozia au ajuns în toată ţara FOTO Facebook/M.N.

„Au materiale bune, frumoase, culori pastelate, exact ce îmi trebuie mie. O rolă de fetru are 1 metru şi puţin de material, care se pretează foarte bine la creaţiile mele. Totul se face manual, nu cos nimic la maşină. Fiecare cusătură trece prin mâinile mele. Este un proces de durată, uneori lucrez şi o săptămână la o păpuşă, pentru că îmi doresc să iasă perfect”, spune Mirela Nicolau.

Elsa şi Anna, două personaje din Regatul de gheaţă FOTO Facebook/M.N.

Înaninte de a începe crearea unei păpuşi, economista face schiţe, după care decupează şabloane. Uneori, şabloanele le cumpără din Brazilia. Aşa a ajuns să se împrietenească pe internet cu o profesoară care, imediat, i-a sărit în ajutor. „Sunt foarte amabili şi au tot felul de activităţi în şcoală pentru a dezvolta abilităţile artistice ale copiilor. Îmi trimite schiţe uneori fără nicio pretenţie. Este foarte încântată de ceea ce fac. Ne consultăm, împărtăşim idei, este o prietenie adevărată. La ei există o adevărată industrie a jucăriilor”, precizează economista.

Preţuri cuprinse între 200 şi 250 de lei

Pentru realizarea păpuşilor, Mirela este atentă la fiecare detaliu: obiectele sunt umplute cu vatelină antialergică, iar cusăturile trebuie să iasă perfect. Rezultatul final niciodată nu este acelaşi. Nicio păpuşă nu seamănă cu alta, fiecare are altceva care atrage ca un magnet.

Mirela Nicolau, o economistă din Slobozia, pasionată de arta creaţiei FOTO Facebook/M.N.

Mirela Nicolau povesteşte că inspiraţia vine din suflet în momentele de relaxare, dar şi din starea sa de optimism: „Din această pasiune îmi iau energia. Este provocator, dar şi solicitant în acelaşi timp. Trebuie să te debarasezi de grijile cotidiene ca să poţi face un lucru frumos. Pe mine această activitate mă scoate din starea de peste zi, din concentrarea şi atenţia meseriei pe care o fac. Pentru că nu am foarte mult timp la dispoziţie, crearea unei păpuşi durează chiar o săptămână. Seara, după ora 20.00, încep lucrul la jucării şi durează uneori până dimineaţa. Dar nu simt că obosesc. Am o mare satisfacţie sufletească pentru că ştiu că obiectele mele ajuns la oameni care şi le doresc, iar copiii chiar ajung să le iubească. Devin prietenii micuţilor“.

Păpuşile create de Mirela Nicolau au între 15 şi 35 de centimetri şi preţuri cuprinse între 200 şi 250 de lei. Comenzile sunt livrate prin curier în toată ţara.

Şi-ar dori un atelier

Primele păpuşi pe care le-a lucrat au fost realizate din lavete de bucătărie. Imediat s-au găsit copiii dornici să se aibă acasă şi astfel Mirela Nicolau a trebuit să creeze altele. Face şi decoraţiuni pentru camerele copiiilor, dar şi animăluţe şi aranjamente pentru lumânări de botez. Când şi-a dat seama că au început să curgă comenzile, economista şi-a deschis o pagină de Facebook, unde clienţii pot lua legătura cu ea. Spune că şi-ar dori să aibă mai mult timp să lucreze şi visează chiar la un atelier. Deocamdată meştereşte acasă, iar soţul, care i-a înţeles pasiunea, o ajută cumpărându-i diverse lucruri. Uneori vine acasă cu papiote, năsturei. „Cred că l-am molipsit şi pe el cu pasiunea mea”, spune zâmbind Mirela.

Masa de lucru FOTO Facebook/M.N.

De fiecare dată povesteşte că se departe cu greu de creaţiile sale. „În fiecare dintre ele pun şi suflet, poate că de-asta sunt aşa de frumoase. Pentru că încerc să le dau viaţă, să transmit ceva atunci când le fac. Mă ataşez de ele şi simt că sunt o parte din mine. Şi chiar dacă fac trei modele la fel, fiecare e un puţin diferită. Cele mari se fac într-o săptămână de muncă. Pe cele mai multe le-am dăruit. Nu m-am gândit niciodată la asta ca la o afacere. Când au început să vină comenzile, mi-am dat seama că munca mea este apreciată, iar păpuşile sunt deosebite. Asta cred acum, după ce mai mulţi oameni mi-au spus-o”, explică ea.

Păpuşile create la Slobozia au ajuns în toată ţara FOTO Facebook/M.N.

