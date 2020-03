Adolescenta vicecampioană mondială la arte marţiale. Povestei fetei care ştie secretul tehnicilor de autoapărare

Tot oraşul o cunoaşte pe Diana, graţie performanţelor obţinute. Numele oraşului Slobozia a fost în prim-plan la zeci de competiţii de arte marţiale. Pentru Diana Gheorghe, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Mihai Viteazul, profil matematică-fizică, intensive engleză, sportul este o parte a existenţei sale care a maturizat-o înainte de vreme, a învăţat-o să fie responsabilă, dar mai ales a disciplinat-o. „Nu este niciun secret. Trebuie să munceşti mult, să-ţi placă tot ceea ce faci şi să îţi stabileşti o ţintă. Eu am ştiut din copilărie că vreau să am succes. A fost, într-adevăr, un drum plin de provocări, iar uneori am simţit nevoia să abandonez, dar am reuşit să trec peste greutăţi. De fapt, cred că aici este cheia succesului: să nu te laşi învins, indiferent ce întâmpini”, spune adolescenta.

A început să practice arte marţiale la vârstă de 8 ani, iniţial ca o joacă, o activitate menită să îi ocupe timpul liber şi să îi consume energia de copil. Pe parcursul anilor a realizat că acest sport însemna mai mult decât o joacă, ajungând să descopere anumite calităţi ascunse care, în prezent, o definesc. “În clasa a II-a a intrat pentru prima data în sala de antrenamente, am fost atrasă de acest sport încă de la început şi mi-am dat seama că, dacă sunt serioasă, pot obţine rezultate frumoase. Nu mi-a fost greu deloc. Primul antrenor a fost o femeie. Cosmina Gavrilă-Anton este cea care mi-a dat încrederea că şi fetele pot practica arte marţiale şi de multe ori pot să facă acest lucru mult mai bine decât băieţii. Am început antrenamentele la Clubul Sportiv Satori, iar din anul 2015 sunt legitimată la Clubul Sportiv Municipal Slobozia, secţia de Karate”, explică Diana Gheorghe.

Nu există performanţă fără sacrificii

În urma antrenamentelor susţinute, dublate de ambiţie, perseverenţă şi multă dăruire, adolescenta a reuşit să câştige premiu după premiu. Povesteşte că fost şi momente extreme, dar şi sacrificii pe care le-a făcut pentru a ajunge în top. “Nu există performanţă fără sacrificii, mereu apar momente când vrei să renunţi. De exemplu, când colegii mei se distrau, eu mergeam la antrenamente. Ulterior mi-am dat seama că toate acestea au fost un câştig pentru mine. Sportul m-a disciplinat, m-a maturizat mult mai devreme, am devenit responsabilă şi mi-am dat seama că pot să ating înălţimi la care doar visam”, explică adolescenta.

Viteză, forţă şi echilibru

Diana Gheorghe a reuşit să-şi împartă timpul între şcoală şi sport. Şi-a stabilit priorităţile şi nu a neglijat nicio activitate. Nu i se pare obositor că petrece mult timp în sala de antrenamente, din contră, şi-a dat seama că doar prin muncă şi pasiune poate ajunge acolo unde şi-a propus. În anul 2017, Diana Gheorghe a câştigat Cupa României şi a devenit vicecampioană naţională la Kata individual, la cadeţi. În acelaşi an a reuşit să obţină pe plan european medalia de argint la Campionatele Europene de Kata cadeţi din Italia. În 2018 şi 2019 a participat la o serie de concursuri, obţinând locul II la Kata individual la Campionatul Mondial din Scoţia, locul I la Kata individual la Campionatul European din Malta, locul II la Kumite individual la Campionatul Mondial din Slovacia(juniori) şi locul I la Kata individual la Campionatul European din danemarca(juniori). Deşi are doar 18 ani, anul trecut Diana Gheorghe a participat cu echipa României la Campionatul Mondial din Slovacia unde a obţinut locul II la Kumite seniori.

Demonstraţiile alcătuite din mişcări bine definite, bazate pe tehnică, viteză, forţă şi echilibru au impresionat juriul, astfel că Diana a reuşit de fiecare dată să urce pe podium. Evoluţia strălucită a sportivei nu ar fi fost posibilă fără efortul şi îndrumarea antrenorilor, Cristian Ursu şi Liviu Sandu. Sprijinul necondiţionat al familiei a ajutat-o întotdeauna să exceleze.” Sunt mândri de mine şi mă susţin în această alegere. Îmi dau seama că au făcut atâtea sacrificii pentru ca eu să mă bucur astăzi de success. Antrenorilor mei nu pot decât să le mulţumesc pentru experienţele pe care le-am trăit. Am învăţat de la fiecare că doar cu o disciplină de fier şi concentrare mă pot impune în sală, “ spune adolescenta.

Antrenamente susţinute

În fiecare zi, la Slobozia, după terminarea cursurilor, Diana Gheorghe pleacă spre sala de antrenamente. De aici îşi ia energia pentru a face perfoamanţă/ În apropierea competiţiilor, are antrenamente şi de două ori pe zi. În rest, de 3-4 ori pe săptămână, câte două ore, sportive lucrează la noi tehnici de autoapărare. Cred că antrenamentul constant face diferenţa. Este important să de mobilizezei de fiecare dată pentru a-ţi depăşi limitele. Am învăţat în toţi aceşti 10 ani că sportul te disciplinează, devii mai responsabil, viaţa ţi se organizează ca la carte, iar mintea şi trupul sunt întodeauna în formă. Kata înseamnă lupta cu adversari imaginari, utilizând propriul tău corp. Fiecare kata va fi executat de fiecare dată în acelaşi mod şi începe şi se termină cu un salut. Mişcările trebuie executate cu acelaşi efort fizic, ritm, cu menţinerea permanentă a echilibrului.

Kumite presupune lupta reală cu un adversar conform unor reguli adoptate de federaţiile sportive de profil, cum ar fi World Union of Karate-Do Federations. Spre deosebire de alte sporturi de full contact precum boxul, mixed martial arts, kick box, în kumite se foloseşte semicontactul în loc de full contact. Avantajul practicării kumite constă în dezvoltarea sportivă multilaterală a practicantului, a capacităţii sale de previziune şi creativitate. Acestea îl vor ajuta să abordeze orice domeniu din viaţa sa”, explică adolescenta.

În ciuda performanţelor sale sportive, Diana spune că se pregăteşte pentru o carieră în arhitectură, urmând ca artele marţiale să rămână la nivel de hobby. I-ar plăcea să-şi deschidă propria sală de antrenamente şi să lucreze cu copii." În primul rând pentru cei care vin să înveţearte marţiale, acest sport le oferă multe beneficii din punct de vedere fizic şi psihic. Şi nu în ultimul rând, învaţă cum să se apere, ceea ce este un lucru foarte important în viaţa de zi cu zi. Practicarea unui sport înseamnă sănătate, concentrare şi o minte limpde. I-aş sfătui pe copii să încerce aceste antrenamente şi să nu asculte zvonurile care spun că artele marţiale însemană bătaie. Nu este un sport violent, din contră, este un sistem de autoapărare în care practicanţii învaţă prin metode speciale de antrenament cum să îşi cunoască limitele şi cum să îşi dezvolte puterile interioare", a precizat Diana Gheorghe.

Cele mai importante rezultate :

2019

locul II, Kumite individual, categoria juniori - Campionatul mondial din Slovakia;

locul II, Kumite echipe, caregoria seniori - Campionatul mondial din Slovakia;

locul I, Kata individual, categoria juniori – Campionatul european din Danemarka;

locul II, Kumite individual, categoria juniori, – Campionatul european din Danemarka.

2018

locul II, Kumite individual, categoria cadeţi - Campionatul mondial din Scoţia;

locul I, Kata individual, categoria cadeţi – Campionatul european din Malta;

locul II, Kumite individual, categoria cadeţi – Campionatul european din Malta;

locul I, Kata individual , categoria cadeţi - Balcaniadă 2018 Cluj;

locul II, Kata individual, categoria cadeţi – Campionatul naţional.

2017

locul II, Kata individual, categoria cadeţi – Campionatul european din Italia;

locul II, Kata individual, categoria cadeţi – Campionatul naţional;

locul I , Kata individual, categoria cadeţi- Cupa României.