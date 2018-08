Ziua în care dascălii vor face cozi imense la casele de pensii. Aproape jumătate au cerut să rămână la catedră

Situaţia specială a cadrelor didactice care îndeplinesc în timpul anului condiţiile de pensionare, dar care pot rămâne în sistem până la finele anului şcolar (adică 31 august) va face ca şi în acest an într-o singură zi sute de persoane la nivelul fiecărei case judeţene de pensii să se adreseze cu cereri. Casa Judeţeană de Pensii Olt a transmis astăzi precizări cu privire la data depunerii cererii de pensionare, în urma deciziei adoptate la nivelul Casei Naţionale de Pensii stabilindu-se ca această zi să fie 3 septembrie 2018.

„Potrivit reglementărilor legislative din sistemul de învăţământ preuniversitar anul şcolar începe la data de 1 septembrie anul curent şi se încheie la data de 31 august anul următor.

În consecinţă, personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit conditiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar, se pensionează la data încheierii anului şcolar, respectiv la data de 31 august a anului curent.

În situaţia în care, pentru anul şcolar următor, cadrului didactic titular din învăţământul preuniversitar nu i s-a mai aprobat menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, ulterior datei de 31 august a anului curent, respectiv cu începere de la data de 1 septembrie a anului curent, nu i se mai aplică prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, fiind îndreptăţit la obţinerea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă“, a anunţat CJP Olt, menţionând de asemenea că „întrucât ziua de 01.09.2018 este zi nelucrătoare, în cazul acestor persoane dosarul de pensie pentru limită de vârstă se va depune pe data de 03.09.2018, iar drepturile de pensie se cuvin, se acordă şi se plătesc începând cu data de 01.09.2018“. Viitorii dascăli pensionari care se adresează cu cererile de pensionare după data de 3 septembrie vor beneficia de drepturile de pensie pentru limită de vârstă de la data înregistrării cererii de acordare la casa teritoriala de pensii.

Aproape jumătate dintre pensionabili au cerut să rămână la catedră

Dascălii care îndeplinesc în timpul anului şcolar condiţiile de pensionare pot solicita drepturile de pensie la acel moment doar cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean. În Olt s-a şi întâmplat ca zeci de cadre didactice să primească acest aviz după încheierea cursurilor, în perioada iunie-iulie 2018, după ce s-a rezolvat problema apărută în acest an cu valoarea indicelui de corecţie (stabilit anual) care le-ar fi adus valori ale pensiei cu 9% mai mici dacă s-ar fi aplicat la valorea iniţială stabilită pentru 2018, a declarat liderul Sindicatului din Învăţământul Preuniversitar Olt, prof. Ionel Barbu.

Tot în Olt, din 196 de cadre didactice care îndeplineau condiţiile legale de pensionare la 01.09.2018, un număr de 92 de cadre didactice au depus însă cereri privind menţinerea în activitate în anul şcolar 2018-2019 (dacă la nivelul IŞJ le sunt aprobate cererile, profesorii pot prelungi timp de trei ani ieşirea la pensie), fiind şi aprobate 87 de cereri (42 în primul an, 27 în al doilea an şi 18 în al treilea an peste vârsta legală de pensionare).

Ce spune legea despre drepturile de pensie în cazul dascălilor

Dacă în cazul salariaţilor din alte ramuri contractul individual de muncă încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicarii deciziei de pensie în cazul pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în sistemul de învăţământ lucrurile stau altfel, o serie de reglementări permiţându-le profesorilor să predea până la finele anului şcolar. Iată precizările CJP Olt despre dreptul la pensie în cazul cadrelor didactice:

„Potrivit art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul individual de muncă încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, etc.

Totodată, conform prevederilor art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, „personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat partial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani".

Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, in cazul personalului didactic care se pensionează în conditiile art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicarii deciziei de admitere a cererii de pensionare, conform prevederilor art. 284 alin. (21) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

