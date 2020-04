Un angajat SMURD devenit de curând tată a renunţat la concediu: „Nu dau bir cu fugiţii, acum când e mai rău“

Decizia pompierului, unul dintre cei mai buni angajaţi ai ISU Olt, a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al instituţiei, Alin Băsăşteanu.

„#EROUL despre care vreau să vă povestesc astăzi are un copil de doar câteva săptămâni şi discuţia era legată de concediu paternal. Vreau să-mi cer scuze pentru că am făcut publică o discuţie privată, dar, aşa cum a spus chiar el, „aşa am simţit să fac”.

#EROUL meu a făcut un consiliu de familie şi a concluzionat:

„Salut, am discutat cu soţia şi am ajuns la concluzia:

Atunci când ,, ROMANIA " are nevoie de mine la serviciu împotriva Covid 19 renunţ la acest concediu si vin la serviciu asumându.mi orice risc pana la final.

Nu dau bir cu fugitii, acum cand e mai rau !”

Recunosc că am un nod în gât şi când scriu această postare şi chiar dacă îmi doream să îi mulţumesc pentru gestul lui şi pentru devotamentul de care dă dovadă, m-am blocat şi am putut să-i scriu doar „Corect! O atitudine lăudabilă!”

Să-ţi asumi orice risc pentru semeni, pentru ŢARA căreia i-ai jurat credinţă, asta te face #EROU !

Ce privilegiu să lucrez în fiecare zi cu astfel de OAMENI...

Reverenţă pentru cei care în aceste zile au grijă ca noi să fim în siguranţă, să beneficiem de asistenţă medicală, să avem internet, apă, gaze, curent, rafturi pline în magazine, cumpărături online până la uşa casei, etc, etc, etc! #StămÎnCasă #TotulVaFiBine“, a scris reprezentantul ISU Olt pe Facebook.

Concediul de care putea beneficia pompierul este de 15 zile lucrătoare şi se acordă taţilor în primele 80 de zile de viaţă ale copilului. Desi initial pompierii militari erau acceptaţi din categoria celor care pot să solicite acest concediu în această perioadă, precizările ulterioare le-au acordat acest drept.

Pompierul în discuţie, care lucrează de aproximativ nouă ani în structura SMURD, a renunţat în cele din urmă, în aceste zile pompierii fiind intens solicitaţi, atât pentru acţiunile deja cunoscute, cât şi pentru cele specific luptei cu coronavirusul (transportul persoanelor suspecte sau diagnosticate la spital sau în centrele de carantină, decontaminări etc.).