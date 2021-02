Trei comune din Olt schimbă scenariul înainte de începerea şcolii. „Dacă s-ar face teste, ar fi multe surprize”

Comunele din Olt care au trecut in scenariul roşu sunt:

Vădăstriţa cu o incidenţa la mia de locuitori de 5,52 la sută, Vădastra cu 4,51 la sută şi Studina cu 3,02 la sută.

În ultima localitate, rata de infectare a crescut după ce a fost depistat un focar de infecţie. Nouă angajaţi au fost testaţi pozitiv şi imediat au intrat în izolare.

“Toate persoanele sunt acasă, in izolare. Din fericire, starea lor este buna. Noi am hotărât după ce am depistat primul caz sa testam toţi colegii şi aşa am descoperit alţi 8 angajaţi pozitivi. Dacă s-ar face teste, aşa cum ar fi normal, sigur peste tot ar fi multe surprize”, a declarat Marian Vasile, primarul comunei Studina.

Elevii din cele trei localităţi care ar fi trebuit să meargă la şcoală luni, 8 februarie 2021, au aflat că cel puţin pentru următoarele două săptămâni vor rămâne acasă şi vor continua să înveţe în sistem online.

