Taxe de trei ori mai mari la Corabia din cauza Ordonanţei 114. Primarul PSD: „Pe 29 decembrie  îţi spune că trebuie să faci ceva cu 3 zile lucrătoare în urmă“

Situaţia oraşului Corabia nu ar fi singulară în ţară, spun edilii oraşului, prin vocea purtătorului de cuvânt al primăriei, Dan Oltean, care îşi manifestă chiar disponibilitatea de a ieşi în stradă, alături de alţi nemulţumiţi.

Cum s-a ajuns la valori de coşmar ale taxelor



Cetăţenii care anul trecut plateau taxele la o valoare, anul acesta sunt nevoiţi să le plătească la o valoare dublă şi chiar triplă, în funcţie de ce are fiecare în proprietate, pe de o parte din cauza incompetenţei funcţionarilor din primărie, iar pe de alta, din cauza prevederilor contestatei, de altfel, în toate mediile, Ordonanţe 114/2018.

Concret, spre sfârşitul lunii decembrie 2018, consilierii locali convocaţi în şedinţă au aprobat un proiect care viza indexarea valorii taxelor din 2018 cu inflaţia, această nouă valoare urmând să fie plătită de corăbieni în 2019. Hotărârea, însă, nu a trecut de controlul de legalitate al Prefecturii Olt, juriştii de aici răspunzând că indexarea, conform legii, se poate face doar până la 30 aprilie, prin urmare momentul a fost ratat. S-a dispus revocarea hotărârii, consilierii nemaiavând vreme să adopte o alta.

În 28 decembrie a fost emisă, în schimb, OUG 114, care la articolul 66 prevede modificarea Codului Fiscal cu un nou alineat aplicabil administraţiilor locale. Acest nou alineat, pentru care se mai precizează ca dată a intrării în vigoare chiar data emiterii respectivei ordonanţe, are următorul cuprins: „(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).“. Niciun consiliu local nu mai avea, practic, timp să emită vreo hotărâre în cazul în care s-ar fi aflat sub incidenţa OUG 114 şi să stabilească propriile valori ale taxelor.

„Eu sunt la margine, dar imaginaţi-vă că cei din centru plătesc triplu“

La începutul anului, ca peste tot, şi la Corabia au fost persoane care au dat năvală să-şi plătească taxele şi impozitele şi să beneficieze de bonificaţia de 10% în cazul în care achită pentru întreg anul. Banii li s-au luat, la început, până ca Prefectura Olt să transmit că proiectul aprobat în decembrie nu a trecut de avizul de legalitate, la valoarea indexată. Cei care au plătit deja sunt înştiinţaţi acum să se prezinte şi să achite diferenţa, în timp ce restul corăbienilor au primit note în care li se transmit noile valori ale taxelor.

Diferenţele sunt uriaşe, puternic afectaţi fiind agenţii economici, care de la o valoare de 4.000 lei, spre exemplu, anul trecut, au acum de plătit aproape 10.000 lei, sau de la 8.000 lei au ajuns la 18.000 lei.

Nici persoanele fizice nu au scăpat însă de năpastă. O doamnă care locuieşte într-un cartier periferic, unde nu există canalizare, nici reţea de gaze iar strada, neasfaltată, e plină d bolovani, s-a trezit că are de plătit aproape dublu faţă de anul trecut.

„Nu am plătit încă, dar m-am dus şi am luat notificarea, pentru că auzisem şi eu că s-au mărit taxele şi impozitele, Am rămas foarte surprinsă. S-a dublat, efectiv. Să vă citesc din documente: Impozit teren curţi-construcţii, intravilan, persoane fizice – în 2018 a fost 80, acum e 165 lei. Am cam 1.900 m.p.; Impozit clădiri persoane fizice, în 2018 – 144 lei, acum – 365 lei, şi este vorba de situaţia în care beneficiez de acea reducere pentru plata integrală până la 31 martie. La impozit teren agricol extravilan persoane fizice – în 2019 a fost 109, acum este 121 lei. Impozit teren agricol intravilan persoane fizice – 8 lei şi în 2018 şi în 2019, iar taxa de iluminat public a rămas la fel. La primele trei se acordă bonificaţie. Deci anul trecut plăteam în total 353, iar acum am de plată 671. (…) Toată lumea este scandalizată, pentru că sunt foarte mulţi bani, e dublu, triplu, pentru că depinde şi de zonă. Eu sunt la margine, dar imaginaţi-vă că cei din centru plătesc triplu suma. Am stat de vorbă cu o doamnă care are un magazin cu articole pentru copii, în centru, care spunea că a plătit anul trecut 46 milioane lei vechi, iar anul ăsta are peste suta de milioane. Oamenii chiar vor să se facă ceva, să ieşim în stradă, să ne facem auziţi, este o sumă colosală. Şi aşa suntem săraci, vai mama noastră! Eu, de pildă, nu pot să lucrez pentru că am în îngrijire o mama bolnavă şi nici nu sunt plătită, pentru că nu se încadrează în bolile respective, şi sunt 24 d ore din 24 lângă ea, pentru că vreau să-i prelungesc viaţa şi zilele, merită, a crescut nişte copii şi nişte nepoţi. Le-au mărit pensile, se tot laudă, la pensia mamei au pus un million lei vechi, iar acum ni-I ia primăria prin impozite, unde e câştigul?!“, a declarat doamna.

Revoltaţi sunt, în schimb, majoritatea corăbienilor, care deocamdată îşi spun oful pe reţelele de socializare şi vorbesc chiar de proteste în stradă.

„Primarul Oraşului Corabia îşi exprimă dezacordul faţă de prevederile Ordonanţei 114“

Pentru că furia oamenilor din Corabia creşte de la o zi la alta, astăzi a apărut pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Corabia şi poziţia edilului, Iulică Oane.

„Stimaţi cetăţeni,



Primarul Oraşului Corabia, domnul Iulică Oane, este alături de cetăţeni şi îşi exprimă dezacordul faţă de prevederile Ordonanţei 114, care a dus la majorarea impozitelor în oraşul Corabia. Pentru o mai bună cunoaştere a situaţiei de către dumneavoastră, primarul Iulică Oane nu a propus niciun proiect de hotărâre pentru majorarea taxelor şi impozitelor locale pentru 2019 , iar Consiliul Local nu a votat şi nu a aprobat niciodată un asemenea proiect. Consiliul Local Corabia s-a întrunit în data de 28 Decembrie pentru a aproba taxele şi impozitele pentru anul 2019, conform principiului autonomiei locale, un principiu fundamental care guvernează administraţia publică locală şi activitatea autorităţilor acestuia, care constă în “dreptul unităţilor administrativ-teritoriale de a-şi satisface interesele proprii fără amestecul autorităţilor centrale“.

Prin Hotărârea CL Corabia din data de 28 Decembrie, taxele şi impozitele locale rămâneau la fel ca în anul 2018, adăugându-se doar indicele inflaţiei.

Pe 29 decembrie 2018, Guvernul emite Ordonanţa 114, care spune că trebuie să indexezi taxele şi impozitele locale cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de încheierea anului 2018. Adică pe 29 decembrie îţi spune că trebuie să faci ceva cu 3 zile lucrătoare în urmă“, se menţionează în cuprinsul mesajului către cetăţeni, explicându-se în continuare că nu mai rămăsese timp fizic pentru o nouă hotărâre.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: