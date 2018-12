FOTO Tânărul care a dat presa scrisă pe poveştile în imagini, iar astăzi fotografiază vedetele: „Regret că n-am făcut asta de la terminarea liceului“

Andrei Lupu (34 ani) a avut nebunia ca în urmă cu cinci ani să împrumute 5.000 lei de la bancă pentru un aparat foto aşa cum îşi dorise dintotdeauna şi a trecut de la aparatul de buzunar şi presa scrisă, la un domeniu pe care nu-l cunoştea aproape deloc. Astăzi a ajuns să colinde lumea pentru şedinţe foto, să colaboreze cu fotografi care stau zi de zi printre vedete, să le surprindă pe vedete în ipostaze naturale la petreceri private şi multe altele. E un rezultat la care aproape nu-i vine să creadă că a ajuns într-un timp atât de scurt, însă spune că dincolo de talent e vorba de multă muncă şi de perseverenţă. Aceeaşi alegere a făcut-o şi soţia sa, avocat de profesie, împreună punând bazele New Vision Photography. Consideră, însă, că mai are mult de parcurs.

Andrei Lupu a găsit curajul să facă din pasiunea pentru fotografie o afacere FOTO: arhiva personală Andrei Lupu

„Întotdeauna ai ceva de învăţat, pentru că fotografia e foarte complexă, apare ceva care-ţi trebuie, un ton de culoare, o textură. Asta e o mare piedică pe care şi-o pun foarte mulţi fotografi, ei consideră că au totul, că ştiu totul şi că nu mai au nimic de învăţat, se limitează singuri. Cu cât stai mai mult pe fotografie, cu atât îţi dai seama cât de puţin ştii“, spune Andrei, care în toţi aceşti ani a studiat foarte multe tutoriale, a investit serios în cursuri şi a făcut nenumărate încercări. Cel mai mult, mărturiseşte, a stat opt ore pentru editarea unei fotografii, fără să sesizeze cum a trecut timpul.

„În primii doi ani, ce-am câştigat am reinvestit“

Investiţia iniţială şi-a recuperat-o în mai puţin de jumătate de an. „A fost un gest nebunesc, nu ştiam dacă va merge, dar mi-am spus că aş putea să câştig măcar făcând fotografii prin şcoli, cu diverse ocazii“, a povestit Andrei despre cum a început, e drept, în parte mânat şi de nevoia financiară. „În presă aveam salariul 900 lei, iar rata la apartament era de 700“, şi-a amintit tânărul. Astăzi are evenimente contractate pentru următorii doi ani, performanţă spre care l-a condus seriozitatea. „În primii doi ani, ce-am câştigat am reinvestit cam 90%, iar în următorii ani am făcut la fel cu 50% din câştig“, a povestit Andrei, care dacă ar avea de ales ar face preponderent fotografie în domeniile fashion şi beauty, doar că „nunţile sunt, de fapt, cele care îţi aduc cei mai mulţi bani“. Pachetul de bază pentru o nuntă ajunge astăzi la 1.000 euro, un preţ echilibrat, spune Andrei, însă pentru cei care vor lucruri speciale – filmat cu dronă, macara, doi fotografi etc. – poate ajunge şi la 2.000 euro, bani care nicidecum nu pot fi câştigaţi din şedinţele foto care-i aduc satisfacţii profesionale mai mari. Din ce în ce mai des este căutat şi de familii care vor şedinţe foto de familie şi pentru care are un tarif accesibil – de la 300 lei.

Pentru el şi pentru clienţii săi, spune Andrei, nu este preţul cel mai important aspect. Îşi doreşte în primul rând ca oamenii să-i cunoască portofoliul şi să-l aleagă pentru ceea ce reuşeşte să facă. Iar pentru portofoliu, şi el, ca şi alţi fotografi profesionişti, acceptă oferte de a participa la evenimente publice şi private organizate de vedete.

„Din astfel de evenimente nu câştigi material cine ştie ce, pentru că vin şi fotografi dispuşi să facă fotografiile gratis, doar pentru portofoliu, şi-atunci, oricât ai fi de bun… Dar sunt importante, iar eu am avut foarte multe de câştigat. Am cunoscut vedetele dincolo de imaginea pe care şi-au creat-o, am descoperit oameni normali, am purtat discuţii inclusiv despre aspecte din viaţa privată. După ce stai de vorbă cu Andreea Esca, un om extraordinar, şi vine o «piţi» care-şi caută ascensiunea, şi-ţi vorbeşte cu accent franţuzesc…“, dezvăluie tânărul ce a descoperit în lumea în care imaginea înseamnă enorm. La astfel de evenimente le-a cunoscut şi le-a fotografiat pe: Dana Rogoz, Laura Cosoi, Raluca Lazarut, Andreea Esca, Diana Enciu şi Alina Tanasă (Fabulous Muses), Adela Popescu, Lavinia Furtună şi alţii.

„În spatele fiecărei fotografii există multă muncă, dincolo de activitatea de teren, de găsirea celei mai bune compoziţii, urmează postprocesarea. Editarea fotografiilor, în zilele noastre, are un rol esenţial în acest domeniu, iar acest lucru ţine foarte mult de efortul individual depus de fiecare şi de timpul alocat tutorialelor, cursurilor şi workshop-urilor. Dar, revin, cu perseverenţă, aceste lucruri nu sunt imposibile“, crede tânărul.

Fotografii ruşi şi ucraineni, preferaţii tânărului

Andrei spune că a investit până acum peste 22.000 euro în aparatură, dar că încă sunt multe alte „jucării“ profesionale pe care şi le-ar dori. Întotdeauna, însă, pune în balanţă în ce măsură şi-ar recupera investiţia, chiar dacă şi aparatul folosit poate face diferenţa între fotografi. Investeşte în continuare şi în pregătire, schimbă idei cu profesioniştii din branşă, administrează chiar un grup de Facebook din care fac parte aproximativ 5.000 pasionaţi. Urmăreşte mulţi fotografi deja celebri, dar preferaţii săi sunt, spune, ruşii şi ucrainenii.

„Latura care mă atrage cel mai mult la fotografie este cea de beauty/fashion, Glamour. Urmăresc mai mulţi fotografi ucraineni si ruşi, în al căror stil mă regăsesc, printre care se numără Dmitry Arhar, Ivan Gorokhov, David Dubnitskiy, Galina Tivina“, a dezvăluit tânărul, care speră ca într-o zi să poată susţine, la rândul lui, work-shop-uri. Până atunci continuă colaborările cu producători vestimentari (pentru care a realizat inclusiv panouri stradale), cu fotografi din întreaga ţară şi cu modele, cu make-un artişti, hair-stylisti, ateliere de decoruri etc..

Tânărul fotograf are şi un îndemn pentru cei care încă nu au curaj să-şi urmeze visul: „Înainte de a dezvolta activitatea mea ca fotograf, am lucrat în presa locală, unde am activat vreme de opt ani. Dar, dacă este să fac o comparaţie, mă regăsesc mult mai mult în fotografie.

Am avut ocazia să realizez evenimente sau şedinţe foto în afara ţării, în Italia, Danemarca şi Bulgaria. Dat fiind faptul că este perioada sărbătorilor de iarna, în care fiecare dintre noi visează mai mult decât în restul anului, celor care au în minte anumite proiecte le recomand să fie mai încrezători în puterile proprii şi să ia în calcul că atunci când îşi propun ceva, «întregul univers lucrează pentru a le îndeplini dorinţele»“ .