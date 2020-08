Tânără agresată pe stradă de o femeie cu probleme psihice. „Poliţiştii mi-au spus că n-au ce să-i facă“

Agresiunea s-a petrecut astăzi, la prânz, într-o zonă centrală din municipiul Slatina. „Am coborât să le dau pensionarilor care stau pe bănci, aici, la Fântâna Speranţei, câteva ziare, cum facem în fiecare zi. Am trecut pe lângă femeie şi m-a lovit, pur şi simplu, fără să am cu ea o discuţie sau altceva. Au sărit pensionarii să mă ajute. Am sunat la Poliţie, a venit un echipaj, mi-au spus că n-au ce să-i facă, să evit conflictul. Care conflict, chiar nu ştiu, pentru că nu am avut niciun conflict. Le-a spus poliţiştilor că nu vrea să fie deranjată, însă chiar nu-mi dau seama cu ce am deranjat-o“, a spus tânăra, redactor la un ziar local care are sediul chiar în acea zonă.

Tânăra a mai spus că poliţiştii au informat-o că are la dispoziţie 30 de zile pentru a depune o plângere pe numele femeii, dar că în principiu nu prea o pot sancţiona, pentru că este cunoscută ca având probleme psihice, iar dacă i-ar da amendă, nu are bunuri şi niciun fel de venit din care să poată plăti. Mai mult, persoanele cu astfel de probleme, care ar trebui să urmeze tratament de specialitate şi nu o fac, nici nu pot fi internate pe termen lung, pentru că nu mai există locuri în spitalele de cronici.

Poliţiştii s-au întors cu un proces verbal, însă fără să poată oferi o soluţie legală

Echipajul a plecat ulterior, iar agresoarea s-a aşezat liniştită pe bancă. După câteva zeci de minute poliţiştii s-au întors cu un proces verbal pe care i l-au prezentat tinerei.

Întâmplarea nu este singulară, iar bolnavi psihic, unii dintre ei foarte agresivi, sunt mai mulţi pe străzile municipiului. Din când în când aceştia sunt preluaţi de echipaje şi transportaţi la spital în urma unor evenimente, însă după câteva zile de tratament se întorc în stradă.

„Mă gândesc, bineînţeles, la ce se poate întâmpla dacă ne întâlnim din nou, dacă mă recunoaşte, mă gândesc ce reacţie ar putea avea. Niciodată nu mi s-a părut agresivă, dar uite că...“, a mai spus tânăra agresată.

Demersul legal care ar putea duce la internarea oamenilor care în mod evident au nevoie de ajutor de specialitate ar fi o plângere penală şi o solicitarea în instanţă a unei decizii de internare, spun surse din rândul poliţiştilor.