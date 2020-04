Suspiciune de Covid-19 într-o comună din Olt. O femeie de 41 ani a murit, tot satul aşteaptă cu teamă rezultatul testului. „Eu am dus-o pe picioare la salvare“

Evenimentul nefericit s-a petrecut la sfârşitul săptămânii trecute, femeia de 41 ani fiind înmormântată marţi, 14 aprilie 2020, conform protocolului care reglementează înmormântarea pacienţilor bolnavi de Covid-19, spune primarul. Nu se cunoaşte, însă, nici până la această dată rezultatul testului. Vecinii femeii, dar nu numai, aşteaptă acum cu înfrigurare rezultatul, cert fiind doar faptul că femeia a murit din cauza unei pneumonii.

Familia suspectează o culpă medicală: „Să nu mai arunce pe coronavirus“

Întrebările merg însă cu cel puţin o lună în urmă, când femeia a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Municipal Caracal. „Soţia mea nu a avut nicio problemă de sănătate, dar i-a apărut un furuncul. S-a operat la Spitalul Caracal, în urmă cu o lună. După trei zile de la operaţie, doctorul i-a dat drumul acasă. La control mi-au spus că este bine, medicul nu i-a dat antibiotic, nu i-a dat nimic. Pe parcurs i s-a umflat piciorul şi ea a mai luat antiinflamatoare. Apoi brusc i s-a făcut rău şi am chemat salvarea. Eu am dus-o pe picioare la salvare. La Spitalul Corabia i-au făcut o perfuzie şi mi-au spus că o externează. Apoi mi-au spus că o trimit la Slatina că este mai rău, că are hemoglobina mică. Nu ştiu ce s-a întâmplat pe drum, că am fost sunat să-mi spună că soţia a murit. Îmi tot spun de coronavirus, că este suspectă, dar soţia mea a murit cu zile, din cauza doctorului de la Caracal. Este o culpă medicală, o să merg la arhivă să iau toate documentele, nu vreau să las lucrurile aşa, să mai omoare şi pe alţii. Să nu mai arunce pe coronavirus”, a declarat, pentru 10 News Media, soţul femeii, Marinel Petcuci.

Problema edilului localităţii, Marian Ciupitu, este însă că autorităţile nu au impus nicio măsură în ceea ce priveşte izolarea familiei.

„Am înţeles că la morgă, la Slatina, s-au recoltat şi probe pentru suspiciune de coronavirus, dar acum, nu ştim, n-a venit niciun rezultat, niciun… A cincea zi am înţeles că vine. A fost îngropată ieri. A fost la spital, au trecut 48 de ore după ce au ridicat trupul doamnei Petcuci. A fost izolată cu folie din asta specială şi li s-a spus să nu încerce să umble la sicriu, sub nicio formă şi atât. Să meargă doar 8 oameni la înmormântare. Familia nu este în izolare, asta este şi marea noastră problemă, că nu ştim ceva concret. Nu putem să-I izolăm, nu ştim nimic, vă daţi seama că au intrat mai mulţi oameni în contact. Are şapte membri familia, au trei copii, socrii femeii şi o bunică, mai sunt acum. Nu au absolut nimic, niciun simptom nu s-ar fi manifestat la ei. Problema noastră e că nu ştim rezultatul şi nu ştim ce avem de făcut, dacă îi punem în izolare, dacă… Sunt agricultori, soţul nu lucrează, nu merge la lucru. Doamna lucra la o croitorie, dar era în şomaj. Singura problemă, dacă la spitalul din Caracal, cumva… Dar e o lună de atunci“, a declarat primarul comunei Vădăstriţa, pentru Adevărul, menţionând că la nivelul comunei mai sunt trei persoane în autoizolare la domiciliu, fără legătură cu acest caz, venite din afară, iar alte 27 au ieşit din autoizolare, dar toate ar fi respectat măsura, fiind atent monitorizate de oamenii din primărie.

Medicul care a efectuat necropsia, dr. Sorin Lesnic, a declarat că a ajuns la această suspiciune, hotărând să recolteze probe, după ce a eliminat altele. Nu se poate, însă, pronunţa cu certitudine, nu poate spune ce anume a determinat pneumonia, aşteptând rezultatatul.

„Am recoltat, am dus proba la Infecţioase, aştept rezultatul. Eu am dus alaltăieri proba, ieri a plecat la Bucureşti, mâine-poimâine aştept rezultatul. (…) O femeie de 41 ani fără niciun fel de probleme?! A murit foarte repede. Am prelevat pentru examenul complet toxicologic şi ca să văd dacă este şi cauză de Covid-19, am luat şi pentru Covid. Vom vedea rezultatul. (…) Era o femeie foarte tânără şi fără probleme. Că ziceau că e abdomen acut chirugical – l-am eliminat, că ar fi avut o afecţiune troboembolică de la nişte varice de la picioare – am eliminat, că ar fi avut infarct de miocard – l-am eliminat, ar fi avut accident vascular cerebral, apoi anevrism cerebral – am eliminat“, a declarat dr. Sorin Lesnic.