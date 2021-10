Statistica din Olt: 70 decese COVID în 15 zile. Criza de medicamente se adânceşte. „Stocuri de Remdesivir şi Tocilizumab nu avem. Cum se aduc, cum se epuizează“

Imaginile cu care mai multe spitale din ţară deja se confruntă, cu pacienţi trataţi pe scaune, holuri pline şi cozi la morgă, s-ar putea generaliza în săptămânile următoare în toată ţara.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Angela Nicolae, spune că cifrele nu arată deloc bine.

„Gândiţi-vă, peste două săptămâni o să îngrijim pacienţii care s-au pozitivat ieri, astăzi, la rata de incidenţă actuală, noi acum îngrijim pacienţii de acum două săptămâni, când rata de incidenţă era cât? 7 la mie? Cum ne vom descurca? Văzând şi făcând, cum spun medicii noştri“, spune Nicolae.

La 1 octombrie 2021 rata de incidenţă în municipiul Slatina era 6,64 cazuri la mia de locuitori, iar în 15 octombrie ajunsese la 12,49 la mie, în timp ce incidenţa la nivel judeţului Olt a crescut în două săptămâni de la 3,79 cazuri la mia de locuitori, la 6,64.

Conform DSP Olt, cu două săptămâni în urmă erau trataţi în spitalele din judeţ 238 pacienţi.

Dintre aceştia, 19 erau la ATI (aceasta este capacitatea maximă la nivelul celor două spitale care tratează cazuri grave), iar în izolare la domiciliu se aflau 1.417 persoane.

Două săptămâni mai târziu erau 299 pacienţi internaţi, tot 19 la ATI (pentru că nu pot fi îngrijiţi, la această dată, mai mulţi), dar 2.530 în izolare la domiciliu.

În acest interval, Direcţia de Sănătate Publică a raportat 70 decese în legătură cu Covid-19, în condiţiile în care în toată luna septembrie numărul de decese raportate a fost 50. Evoluţia cifrelor îi face pe medici şi pe responsabilii din spital să se gândească la scenarii cu adevărat înfiorătoare.

„Încă nu avem oameni pe scaune, încă nu ţinem oamenii pe holuri, nu e situaţia asta... Nu este timpul foarte mare de aşteptare la preluarea pacientului de la ambulanţe. Nu staţionează foarte mult în curtea spitalului, dar nu excludem că o să vină şi vremea respectivă“, mai spune Angela Nicolae.

Managerul dezvăluie că s-a luat în calcul şi aducerea unui container frigorific pentru pacienţii decedaţi, dacă va fi depăşită capacitatea morgii spitalului. Pentru a nu se produce blocaje s-a luat măsura eliberării trupurilor neînsufleţite şi în zilele de weekend.

20 flacoane de anticorpi monoclonali, de ajuns pentru 10 pacienţi

În urma recepţionării ajutorului venit din partea Italiei, spitalului din Slatina i-au revenit 20 flacone de anticorpi monoclonali care să fie introduşi în terapia pacienţilor.

Ca în cazul Remdesivirului şi al Tocilizumabului, medicamente care pot fi achiziţionate pe filiera specială coordonată de Ministerul Sănătăţii, cantităţile sunt infime.

„Este insuficient, avem pentru 10 persoane şi sunt 100 de pacienţi. Ne-au dat voie să cumpărăm Tocilizumab, am cumpărat 108 flacoane, s-au epuizat imediat. Nu sunt pe piaţa liberă. Fiecare judeţ a avut alocat un anumit număr de flacoane, să poată să cumpere din venituri proprii. (...) Remdesivir am solicitat săptămâna aceasta şi aşteptăm. Nu este suficient, vă daţi seama, vine şi se epuizează imediat. Tocilizumab am primit săptămâna trecută 12 flacoane, s-a epuizat rapid. Stocuri nu avem pe Remdesivir şi Tocilizumab. Cum se aduc, cum se epuizează, pentru că toţi pacienţii au stare medie spre severă, se administrează imediat“, a precizat managerul SJU Slatina.

Şi criza de anticoagulante, semnalată deja cu mai multe zile în urmă, se adânceşte. Furnizorii SJU Slatina reuşesc să aducă aceste medicamente necesare în tranşe mici, care se epuizează rapid, medicii din secţia Covid-19 făcând apel la stocurile din alte secţii sau chiar la aparţinătorii care mai reuşesc să cumpere din farmaciile cu circuit deschis.

