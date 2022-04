„Să îmbrăcăm câte un copil sărman de Paşti!“, iniţiativa unui preot cu har, care a bucurat multe familii

Asociaţia Fiţi Buni a fost înfiinţată de preotul paroh Ion Iagaru de la Biserica „Sfinţii fără de Arginţi Cosma şi Damian“ din Caracal. Mai mult decât bucuria de a-şi alege singuri hainele din magazin, copiii au trăit experienţa primei ieşiri la restaurant. Cei care au mers la cumpărături duminică, 17 aprilie 2022, au fost, de asemenea, surprinşi de iniţiativa managerului unui nou restaurant care şi-a dorit ca ei să fie primii clienţi, deşi deschiderea oficială era programată pentru a doua zi.

Părintele se roagă şi aprinde candele pentru donatori

Preotul Ion Iagăru, ajutat de prieteni şi enoriaşi, a luat iniţiativa cu ceva ani în urmă ca nu doar de Paşte, ci şi toamna, înainte de începerea şcolii, dar şi de Crăciun şi Anul Nou, să se îngrijească de copiii greu încercaţi. „Nu ştiu a câta ediţie este, n-am contorizat, nici nu contează“, spune preotul. Sunt acţiuni desfăşurate cu ajutorul voluntarilor şi devenite tradiţie, pe care le coordonează în paralel cu altele de mai mare amploare. Asociaţia ajută familii care nu au un acoperiş deasupra capului, copii în suferinţă care au nevoie de diagnostic, intervenţii chirurgicale şi tratament pe termen mediu şi lung, adulţi, bătrâni. Acum, şi-a propus să îmbrace 20 de copii, însă în contul asociaţiei s-au adunat mai mulţi bani, iar ţinta s-a mărit la 30. În timp, şi numărul donatorilor a crescut.

Răsplata pentru aceştia este una pe care nu o pot primi niciunde altundeva. Preotul se roagă în fiecare noapte de vineri pentru familiile celor care contribuie în săptămâna respectivă şi aprinde pentru aceştia câte o candelă. Biserica în care slujeşte preotul Ion Iagăru a devenit, astfel, unică în România, ajungându-se la aproximativ 200 candele aprinse.

În fiecare săptămână sunt aprinse sute de candele pentru cei care donează pentru a-i ajuta pe semeni FOTO: Asociaţia Fiţi Buni

Asociaţia Fiţi Buni îşi fixează pentru fiecare proiect ţinte clare. De 1 şi 8 Martie, anul acesta, voluntarii asociaţiei au pus în vânzare tablouri şi decoraţiuni cu scopul de a le oferi copiilor hipoacuzici fie proteze noi, fie schimbarea anumitor componente ale aparatelor auditive. Iar asta pentru că sunt şi copii nediagnosticaţi, dar şi copii care au proteze auditive şi care au nevoie ca la fiecare 8 luni să schimbe anumite componente care se deteriorează. „Ne-a costat protezarea unui copil 70-80 milioane lei vechi şi am protezat câţiva copii. Însă nu putem permanentiza această acţiune pentru că nu ne permitem. Noi ne dorim schimbarea olivelor, tubului auditiv de la aparat şi a bateriilor, şi să ducem copiii acolo, pentru că nu ajung. Am găsit copii care nu aveau schimbate olivele de patru-cinci ani şi ele trebuie schimbate maximum la 1 an, recomandat între 7-8 luni de zile“, a mai spus preotul.

