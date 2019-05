Primarul Slatinei anunţă retragerea din Compania de Apă Olt: „CAO ăsta este un colos cu picioare de lut“; „Înţeleg supărarea, suntem şi noi supăraţi, dar...“

Preţul apei, calitatea, infrastructura de canalizare defectuoasă sunt câteva dintre nemulţumirile enumerate de primarul municipiului Slatina, Emil Moţ, care a anunţat, vineri, 24 mai 2019, că Slatina s-ar putea retrage din asocierea regională, renunţând la serviciile Companiei de Apă Olt.

La origini ar fi întârzierea mult prea mare a unui proiect de extindere şi modernizare pe care Compania de Apă Olt l-a depus în 2016 în cadrul POIM (Programul Operaţional de Infrastructură Mare), fiind declarat eligibil, fără, însă, să se semneze contractul de finanţare, nici până astăzi. La mijloc ar fi o finanţare de 200 milioane euro, din care 30 milioane euro ar fi banii numai pentru municipiul Slatina – 10 milioane euro bani pentru construirea a două noi staţii de tratare a apei şi 20 milioane euro – extinderi şi modernizări de reţea de alimentare cu apă şi canalizare.

„Nu pot să dau mai multe detalii, o să aflaţi totul la momentul respectiv. Nemulţumirile sunt ale cetăţenilor – canalizarea este mai sus decât branşamentele blocurilor, gurile de canal tot timpul cad, preţul la apă, apa are impurităţi şi tot aşa... Deocamdată, până în 2021 noi nu putem să ieşim, dar în 2021 putem să ieşim. Luăm în calcul toate variantele. CAO ăsta este un colos cu picioare de lut, picioarele de lut se pot frânge, probabil că se vor vrânge. Eu sper să nu. Sperăm să intrăm pe POIM, POIM-ul ăsta este foarte important. În el sunt două staţii de tratare, în valoare de 10 milioane euro, pe care Slatina nu-i are la momentul ăsta ca să facă două staţii de tratare, şi chiar avem nevoie. Vom reduce turbiditatea apei pe care o vedem acum. Dacă n-am face aceste spălări, nu ar fi chiar plăcut la ochi. (...) Ideea este să ne separăm ca municipiu de CAO şi să avem propria noastră companie. Este o variantă de lucru pe care o analizăm acum. Eu sper să semnăm totuşi (n.r. proiectul în cadrul POIM)“, a declarat primarul Emil Moţ.

„Nu are cum să se retragă până în 2021“

Directorul Companiei de Apă Olt, Cătălin Uşurelu, a declarat că înţelege supărarea slătinenilor, dar că nu compania ar avea vreo vină pentru întârzierea semnării contractului aşteptat. Pe de altă parte, ieşirea din asociere nu s-ar putea face, pentru că Slatina a beneficiat în trecut de investiţii de 40 milioane euro, din bani europeni, derultate prin Compania de Apă.

„Pe tema asta n-am avut discuţii. Eu înţeleg supărarea domnului primar de neîncepere a Programului Operaţional de Infrastructură Mare, asta nu depinde de noi ca şi companie. Jucăm după regulile celor de la Bruxelles şi nu putem să facem mai mult. Aşteptăm şi noi un răspuns, suntem la a doua cerere de finanţare, nu avem niciun răspuns. Am depus în martie şi nu avem niciun răspuns de la ei.(...) Nu are cum să se retragă până în 2021, a avut o investiţie de 40 milioane euro Slatina, bani de la Uniunea Europeană care s-au investit în reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canal în oraş. Este imposibil, eu cred că este o ieşire de moment, o supărare de moment, lucrurile se vor calma, vom trece cu bine şi peste impasul ăsta cu POIM-ul, eu cred că undeva în luna iunie vom semna, lucrurile vor intra în normal, şi atunci toată lumea va fi fericită, zic eu, inclusiv Primăria Municipiului Slatina, care pe lângă cele două staţii de tratare mai are şi extindere de reţele în jur de 20 milioane euro“, a spus Uşurelu.

„Supărarea e în rândul tuturor primarilor, pentru că de 3 ani de zile ne tot luptăm, tot facem drumuri şi nu se întâmplă nimic, batem pasul pe loc“, a mai spus directorul CAO, căruia primarii din cele 16 localităţi rurale, plus primarii oraşelor din judeţ, îi reproşează că în aşteptarea investiţiei pe care speră să o facă operatorul regional de apă ar fi ratat surse guvernamentale, cum este PNDL 2 sau nou-lansatul fond naţional de investiţii.



Pe de altă parte, problema preţului apei, care la acest moment a ajuns la 6,48 lei/m.c., nu se va putea rezolva nici în viitor, pentru că fiecare nou proiect de investiţii care aduce bani europeni în judeţ înseamnă şi asumarea unor noi grafice de creştere a tarifului şi imposibilitatea modificării acestor preţuri mai devreme decât perioada convenită. Slatina, însă, n-ar avea un preţ chiar aşa de mare, consideră Uşurelu, care dă drept termen de comparaţie preţul practicat de RAJA Constanţa, care ar fi de 8,52 lei/m.c..





