Părinţii elevilor din România, la extreme: „Statul nu are drept de contaminare“ versus „Gata cu mascarada!“

„Vor fi generaţiile cele mai needucate dacă o ţinem tot aşa“, spun părinţii care nu-şi închipuie alt scenariu decât prezenţa în bănci a elevilor, din 13 septembrie. Ei răspund astfel părinţilor din tabăra opusă, care constată că în locul măsurilor reale pentru a transforma şcoala într-un loc sigur ministerele Educaţiei şi Sănătăţii au ales pur şi simplu să schimbe scenariile de funcţionare în acest val 4 pandemic în care deja ne aflăm. Rata de infectare de la care se suspendă cursurile faţă în faţă, total sau pentru anumite cicluri de învăţământ, a fost crescută de la 1 la 6 cazuri de îmbolnăvire la mia de locuitori, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. Anunţul dă fiori părinţilor care consideră că aşa cum arată astăzi şcolile îşi vor arunca copiii „în gura lupului“.

„Şcoala devine loc de suferinţă“

Lupta se dă deocamdată pe Facebook, unde opiniile, clar orientate, sunt expuse pe grupuri publice cu mii şi chiar zeci de mii de membri. „Statul nu are drept de contaminare asupra familiilor noastre iar acest lucru fundamental trebuie spus răspicat!“, scrie administratorul grupului „Părinţii elevilor din România“, un grup cu peste 8.000 membri, Zeno Daniel Sustac. „Aşa cum spuneam şi anul trecut, nu putem spune că micuţii mascaţi care urmează un traseu prestabilit către băncile blindate cu/fără plexiglas reprezintă normalul actului educaţional. Vă reamintesc cum trebuie privite lucrurile. De fapt nu avem de-a face cu un act educaţional ci cu un fel de abuz emoţional. Atmosfera de front sau de spital care se prefigurează, deloc propice socializării mult amintite de susţinătorii şcolii „face to face” sau „virus to virus” nu este un argument valid în defavoarea şcolii online“, susţine în continuare părintele. Expunerea continuă cu un scenariu de coşmar: „Mersul la toaletă va fi sport infecţios extrem, iar mulţi copii vor primi instrucţiuni de acasă de a-l evita. (…) La fel şi consumul mâncării de acasă va fi evitat de către unii copii. Nu şi de alţii cărora părinţii nu le vor interzice „festinul” dintre ore. Unii vor sta cu burta goală din raţiuni de protecţie. (…) Şi uite cum transformăm totul în ceva hidos. Vom avea mini jocuri profilactice ale foamei pentru cei ce-şi vor privi colegii înfulecând. Şcoala devine loc de suferinţă“, scrie părintele.

„Nu vreau să devin părintele care-şi duce copilul la psiholog“

Este însă contrazis chiar pe acest grup. „Hai să ţinem copiii acasă, că doar nu vrem să fim «inconstienţi», dar totuşi să mergem toată vara prin terase, piscine, la mare etc. Serios? Acolo nu mai exista inconştienţă? Asta este ipocrizie pe faţă. Copiii nu vor învăţa nimic online. Vor fi generaţiile cele mai needucate dacă o ţinem tot asa. Cum să ţină ore online profesorii care nu ştiu nici să aprindă tableta/laptopul/pc-ul? Treziţi-vă, oameni buni! Şcoala online nu este răspunsul. Copiii au nevoie de alţi oameni în viata lor, în jurul lor“, scrie un părinte, iar de aici se porneşte un val de argumente pro şi contra şcolii în format fizic. „Şi eu am ţinut copilul acasă anul trecut, dar este prea mult. Voi deveni părintele «inconştient şi iresponsabil» care işi va duce copilul la şcoală anul acesta, pentru că nu vreau să devin părintele care îşi duce copilul la psiholog“, este opinia unui alt părinte. Şi mai radicale sunt opiniile părinţilor care resping cu totul realitatea pandemiei, expuse pe alte grupuri. „Fără formulare, fără măşti, fără zer mARN, fără teste, fără praguri şi alte aberaţii“, Nicio mască, gata cu mascarada!“, scriu aceştia.

„Sunt cumva alegeri în septembrie?!“

Pe un alt grup public, „Profesori, dascăli, părinţi“, cu peste 25,2 mii de membri, părinţii spun că pur şi simplu tot ce prezintă oficialii de prin ministere sunt scenarii dinainte stabilite. Şcoala va începe „faţă în faţă“, însă „scenariul“, lăsat, de altfel, de ministrul Educaţiei să se întrevadă, într-o declaraţie, este ca din octombrie învăţământul să treacă din nou în online. Şi atunci părinţii se întreabă: „De ce în octombrie? După ce trec alegerile în PNL? Şi de ce s-au mai vaccinat oamenii?“, pentru a-şi răspunde singuri: „A venit virusul din concediu“.

„De ce să se închidă şcolile?! Fiindcă nu aţi fost în stare să le pregătiţi pentru începerea anului şcolar, sau aţi primit ordin de îndobitocire, în continuare, al prescolarilor, elevilor şi studenţilor?!“, scrie un părinte pe grupul public „Profesori, dascăli, părinţi“. „Lucrurile sunt demult aranjate. Pe el doar l-a scăpat gura“, răspunde altcineva.

Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi (FNAP), structura care reprezintă părinţii la consultările organizate de Ministerul Educaţiei (şi care este contestată de părinţii cu opinii la extreme, din ambele tabere), a lansat la rândul său cu câteva zile în urmă un chestionar online în care le cere părinţilor opinia despre modalitatea de desfăşurare a cursurilor, despre testarea în şcoală, despre vaccinare etc., însă rezultatele nu au fost încă făcute publice.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Mihaela Bilic, medic nutriţionist: „Să mâncăm puţin din toate. Altfel, viitorul e al obezităţii“

Câştigătoarea premiului "Emmy", mesaj pentru adolescenţi. „Când simţiţi că nu sunteţi suficient de puternici, sunaţi o Paula Herlo sau scrieţi unui jurnalist”